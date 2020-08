Rok szkolny 2020/2021: za tydzień dzieci rozpoczynają naukę

Data początku pierwszych zajęć po wakacjach może się różnić w zależności od gminy./zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/pololia

W Norwegii rok szkolny zaczyna się szybciej niż w Polsce - druga połowa sierpnia oznacza powrót uczniów do szkół. W tym roku w większości placówek zajęcia rozpoczynają się już w poniedziałek 17 sierpnia.

Rok szkolny w Norwegii trwa ok. 190 dni - zaczyna się w połowie sierpnia, trwa zaś do połowy czerwca. W tym roku uczniowie do szkolnych ławek wracają w tygodniu 34. W większości placówek, np. w Oslo czy Stavanger, datą rozpoczęcia roku szkolnego będzie 17 sierpnia (poniedziałek), jednak tę informację należy sprawdzić na stronie danej szkoły, do której uczęszcza dziecko - dokładna data początku zajęć po wakacjach może się różnić w zależności od gminy.

Władze gminy Oslo informują, że wszystkie szkoły na jej terenie rok szkolny rozpoczynają 17 sierpnia.

Kiedy ferie? Pierwszy odpoczynek od nauki, tzw. ferie jesienne (høstferie), rozpoczynają się w tygodniu 40 lub 41 - w zależności od harmonogramu ustalonego w danej gminie.

Ferie jesienne 40 tydzień: 28 września-2 października



- Agder

- Odda w okręgu Vestland (pozostałe gminy z okręgu ferie ustaliły na tydzień 41)

- Oslo

- Viken

Na Svalbardzie ferie jesienne potrwają na przełomie 40 i 41 tygodnia - od 2 do 6 października.

Ferie jesienne w 41 tygodniu: 5-9 października



- Innlandet

- Møre og Romsdal

- Nordland: 7-9 października

- Rogaland

- Troms og Finnmark (w Troms ferie potrwają od 7-9 października)

- Trøndelag

- Vestfold og Telemark

- Vestland (oprócz Oddy)

Na północy ferie jesienne trwają krócej - od dwóch do czterech dni. Czasem dni wolne łączy się z tzw. dniami organizacyjnymi (planleggingsdager), co daje uczniom ok. tygodniowy odpoczynek od szkoły.

Planleggingsdager - dni organizacyjne w placówkach - w każdym roku szkolnym jest ich 5. Uczniowie w tych dniach mają wolne od nauki. Szkoły same ustalają daty planleggingsdager - często jest to dzień przed/po weekendzie czy danym święcie.

Przerwa świąteczna W tym roku Boże Narodzenie przypada w tygodniu 51. Ostatni przed świętami dzień szkoły - poniedziałek 21 grudnia. Uczniowie do nauki wrócą 4 stycznia.

Ferie zimowe Ferie zimowe (vinterferie) wypadają w roku szkolnym 2020/2021 w lutym lub marcu.

Tydzień 8:

22-26.02.2021



- Oslo

- Agder

- Troms og Finnmark (W Finnmarku ferie potrwają krócej - od środy 24 lutego do piątku 26 lutego)

- Vestland: Sogn og Fjordane, a także gminy Odda i Voss

- Møre og Romsdal

- Trøndelag

- Vestfold og Telemark

- Viken: Akershus i Østfold



Tydzień 9:

1-5.03.2021



- Viken: Buskerud

- Vestland: Hordaland (oprócz gmin: Voss i Odda)

- Innlandet

- Rogaland

- Nordland

Na Svalbardzie uczniowie nie mają ferii zimowych. Zamiast tego poniedziałek 22 lutego będzie dniem organizacyjnym - tego dnia lekcji nie będzie.

Wielkanoc Wielkanocna przerwa od nauki (påskeferie) w całym kraju trwa w tym samym czasie - od 29 marca do 5 kwietnia 2021.

- Niedziela Palmowa 28 marca 2021

- Wielki Czwartek 1 kwietnia 2021

- Wielki Piątek 2 kwietnia 2021

- Wigilia Paschalna 3 kwietnia 2021

- Pierwszy dzień Wielkanocy 4 kwietnia 2021

- Drugi dzień Wielkanocy 5 kwietnia 2021

Niektóre szkoły 6 kwietnia wprowadzają planleggingsdager - dzięki temu uczniowie mają dodatkowo jeden dzień wolnego.

Dodatkowe dni wolne Początek maja - 1.05 - to Święto Pracy, które w Norwegii oznacza dzień wolny od szkoły, w 2021 roku jednak wypada ono w sobotę. Lekcje nie odbędą się za to 13 maja (tego dnia wypada Wniebowstąpienie Pańskie), a także 17 maja (tydz. 20) - to Dzień Konstytucji, norweskie święto narodowe. Oprócz tego okazja, by zaplanować dłuższy weekend nadarzy się w poniedziałek 24 maja - tego dnia wypada drugi dzień Zielonych Świątek.

Wakacje Uczniowie ostatni dzień przed wakacjami idą do szkoły w tygodniu 24, zazwyczaj to piątek przed weekendem, który w 2021 przypada 18.06, jednak data zakończenia roku szkolnego w każdej gminie może być inna - warto sprawdzać te informacje na stronie internetowej szkoły.

Nauka w dobie pandemii Epidemia koronawirusa w Norwegii poskutkowała czasowym zamknięciem wszystkich szkół w kraju. W maju, po około dwóch miesiącach od wprowazdenia lockdownu, kiedy liczba zakażonych covid-19 zaczęła spadać, uczniowie mogli wrócić do szkolnych ławek. Obecnie w kraju fiordów znów notuje się wzrost liczby zainfekowanych, jednak ani Ministerstwo Edukacji, ani Urząd ds. Edukacji (Udir) nie informują, by w związku z tym uczniowie mieli znów pobierać naukę zdalnie. Udir wystosował komunikat, że dzieci mogą bezpiecznie uczęszczać do szkoły, a pracownicy i służby będą dbać o zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

Urząd ds. Edukacji prosi, by uczniowie nie podawali sobie rąk. stock.adobe.com/standardowa

W związku z pandemią w szkołach określono trzy poziomy środków ochronnych: zielony, żółty i czerwony. Jak informuje Udir, różne środki ochronne będą obowiązywać w szkołach przy poszczególnych poziomach zagrożeń epidemiologicznych. To właśnie ogólna sytuacja epidemiologiczna w Norwegii decyduje o tym, jaki poziom środków ochronnych szkoły mają stosować.

Poziom zielony: Zajęcia w szkole będą przebiegać normalnie, ale uczniowie i nauczyciele muszą unikać podawania sobie rąk i obejmowania się nawzajem.



Poziom żółty: Całe klasy mogą mieć wspólne zajęcia i wszyscy uczniowie otrzymają całodniową ofertę nauczania w szkole podczas normalnych dni szkolnych. Podwórze szkolne może być podzielone na sektory, aby oddzielić poszczególne klasy od siebie nawzajem. Uczniowie i nauczyciele muszą unikać podawania rąk, obejmowania się nawzajem i zbierania się w dużych grupach.



Poziom czerwony: Uczniowie będą podzieleni na mniejsze grupy. Może być niezbędne ograniczenie liczby uczniów przychodzących do szkoły. Możemy również poprosić uczniów o przychodzenie do szkoły w różnym czasie. Musimy utrzymywać dobrą odległość od siebie nawzajem i uczniowie muszą przebywać dużo na zewnątrz, również podczas zwykłych zajęć szkolnych.~Udir

Broszura w języku polskim skierowana do rodziców dzieci w wieku szkolnym -> TUTAJ

Urząd ds. Edukacji informuje, że bez względu na aktualną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednia ofertę edukacyjną.