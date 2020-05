Od dziś wszyscy uczniowie mogą wrócić do szkolnej ławy. Gminy ustalą jednak, na jakich zasadach

Od 11 maja drzwi otwierają wszystkie szkoły podstawowe, zawodowe, średnie i uniwersytety. Warunek jest jednak jeden: muszą zostać spełnione wszelkie środki ostrożności przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Rząd dał gminom dużą autonomię, jeśli chodzi o organizację powrotu uczniów do placówek. Dlatego też rozwiązania wdrażane przez lokalne władze mogą się różnić - w zależności od danej gminy.

- W miarę możliwości uczniom należy zapewnić najbardziej normalny powrót do szkoły. Wszystkie udzielone przez nas porady dotyczące opieki zdrowotnej wskazują, że ponowne otwarcie szkół dla reszty uczniów jest teraz bezpieczne, o ile przestrzegane są zasady kontroli zakażeń - 7 maja mówiła podczas konferencji prasowej minister edukacji Guri Melby. Rząd zdecydował, że wszystkie szkoły (oprócz uniwersytetów ludowych) mogą od dziś otwierać swoje drzwi. Nie wprowadził jednak odgórnych wytycznych, jak dane placówki mają postępować. Zaznaczono, że szkoły mają wprowadzić wszelkie środki ostrożności przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii, reszta rozwiązań i organizacja powrotu uczniów zależy od gmin. Poniżej: Urząd ds. Edukacji (Utdanningsdirektoratet) poinformował, że w całym kraju szkoły mają zostać otwarte do 15 maja.

Wtorek, środa, czwartek

W Bergen uczniowie klas 7. i 10. mają wracać do szkół we wtorek. Dzieci uczęszczające do pozostałych klas (5,6,8,9) naukę w placówkach rozpoczną nie wcześniej niż w czwartek. W Stavanger np. część szkół otworzy się w poniedziałek, zaś inne w środę.



Poniżej: komunikat gminy Bergen o planowany otwarciu szkół