25 marca 2026 12:12
Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Zmiana oczekiwań rynku
Rynek wycenia obecnie około 80 proc. szans na podwyżkę w czerwcu. W sierpniu wzrost stóp jest już w pełni zdyskontowany przez rynek. Nordea Markets zakłada podniesienie stopy do 4,25 proc. w połowie roku. Do końca roku możliwy jest poziom 4,5 proc. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) nie przewiduje obniżek przed 2027 rokiem.
Norges Bank musi równoważyć walkę z inflacją i stabilność gospodarki.
Gospodarstwa domowe i czynniki makro
Inflacja w Norwegii utrzymuje się powyżej celu Norges Banku. W lutym inflacja bazowa wyniosła 3 proc. To więcej, niż wcześniej prognozowano. Wzrost cen energii może dodatkowo podnieść inflację. Jednocześnie bezrobocie pozostaje niskie. Trwające negocjacje płacowe mogą wpłynąć na dalszy przebieg inflacji.
