Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami

Rosnąca inflacja i napięcia na Bliskim Wschodzie zmieniają oczekiwania wobec stóp procentowych w Norwegii. Rynek coraz częściej zakłada podwyżkę już w czerwcu.

Norges Bank podejmie decyzję o stopach procentowych w 26 marca. Główna stopa pozostaje na poziomie 4 proc. od września 2025 roku. Obecnie nie oczekuje się zmiany. Jednocześnie prognozy na kolejne miesiące uległy wyraźnej zmianie w ostatnich tygodniach.

Zmiana oczekiwań rynku Jeszcze niedawno zakładano obniżki stóp w 2026 roku. Norges Bank sygnalizował jedną lub dwie obniżki. Nowe dane inflacyjne zmieniły obraz. Dodatkowo wpływ ma sytuacja geopolityczna. Konflikt na Bliskim Wschodzie podniósł ceny energii.



Rynek wycenia obecnie około 80 proc. szans na podwyżkę w czerwcu. W sierpniu wzrost stóp jest już w pełni zdyskontowany przez rynek. Nordea Markets zakłada podniesienie stopy do 4,25 proc. w połowie roku. Do końca roku możliwy jest poziom 4,5 proc. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) nie przewiduje obniżek przed 2027 rokiem.

Norges Bank musi równoważyć walkę z inflacją i stabilność gospodarki.

Gospodarstwa domowe i czynniki makro Mieszkańcy odczuwają skutki wysokich kosztów kredytów. Część z nich nie liczy już na szybkie obniżki stóp. Wskazują na niepewną sytuację globalną. Wysokie raty pozostają istotnym obciążeniem miesięcznych budżetów. Oczekiwania przesuwają się w stronę dalszego wzrostu kosztów finansowania.



Inflacja w Norwegii utrzymuje się powyżej celu Norges Banku. W lutym inflacja bazowa wyniosła 3 proc. To więcej, niż wcześniej prognozowano. Wzrost cen energii może dodatkowo podnieść inflację. Jednocześnie bezrobocie pozostaje niskie. Trwające negocjacje płacowe mogą wpłynąć na dalszy przebieg inflacji.