Pieniądze dla przyszłych pokoleń: Fundusz Naftowy w Norwegii

Fundusz Naftowy (Oljefondet), a właściwie Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny, to największa na świecie instytucja gromadząca pieniądze dla obywateli. W marcu 2022 roku jego wartość po raz pierwszy w historii przekroczyła 1,4 bln dolarów. Kiedy narodził się w Norwegii pomysł zbierania kapitału na potrzeby przyszłych pokoleń?

Jak sama nazwa wskazuje, Fundusz Naftowy jest nierozerwalnie związany z ropą naftową. W 1969 roku u wybrzeży Norwegii odkryto jedne z największych pól surowca na świecie. Doprowadziło to do poprawy sytuacji ekonomicznej państwa. Władze zdecydowały, że zyski ze sprzedaży muszą być spożytkowane w ostrożny sposób, by nie doprowadzić do zachwiania gospodarki.