Najwyższa wartość akcji w historii i nowe złoże ropy: Equinor korzysta z wysokich cen na rynku

Kryzys energetyczny i rosnące ceny surowców działają na korzyść przemysłu wydobywczego. Głównym beneficjentem w Norwegii jest Equinor, czerpiący zyski przede wszystkim ze sprzedaży ropy i gazu. 25 maja cena akcji spółki osiągnęła rekordową kwotę.

Equinor z kolejnym odkryciem

25 maja Equinor poinformował także o odkryciu nowego złoża (Snøfonn Nord) ropy w okolicy platformy Johan Castberg na Morzu Barentsa. Wstępne obliczenia spółki wskazują, że eksploracja pozwoli na wydobycie od 37 do 50 mln baryłek surowca. Jak informują władze przedsiębiorstwa, możliwe jest dołączenie nowego złoża do infrastruktury wydobywczej wykorzystywanej przy inwestycji Johan Castberg. – Snøfonn Nord to ekscytujące nas odkrycie w pobliżu złoża Johan Castberg. W przyszłości może przyczynić się do rozwoju tej inwestycji. Przemyślimy ten pomysł z naszymi partnerami – skomentowała Kristin Westvik, wiceprezeska Equinor ds. poszukiwań i wydobycia na północy.