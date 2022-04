Sprywatyzować i rozdać Norwegom po 10 tysięcy koron na głowę: nowy pomysł na Fundusz Naftowy

Jan Ludvig Andreassen, główny ekonomista grupy Eika, podzielił się kontrowersyjnym pomysłem dotyczącym norweskiego Funduszu Naftowego. Znany z oryginalnych pomysłów analityk zaproponował, by Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny sprywatyzować. Część środków chciałby przekazać obywatelom Norwegii.

Andreassen, związany kiedyś z Norges Bankiem i DnB, dzieli się pomysłami za pośrednictwem prywatnego bloga. We wpisie z 13 marca stwierdził, że Fundusz Naftowy musi zostać sprywatyzowany. – Prędzej czy później musimy zacząć prywatyzować część funduszu naftowego – czytamy w jednym z akapitów. Twierdzi, że środki państwo powinno przelać na indywidualne konta emerytalne Norwegów, które zostałyby odmrożone po trzech lub czterech latach od transakcji. – Radykalna myśl? Tak, ale państwo, które wciąż gromadzi takie pieniądze, może nie przetrwać – zakończył myśl Andreassen.

Jan Ludvig Andreassen przedstawił plan zmiany m.in. rynku pracy, warunków mieszkaniowych, polityki fiskalnej, monetarnej i kredytowej./zdjęcie poglądowe, fot. Øyvind Nondal (Flickr.com, CC BY 2.0)

Przyszłość Norwegii jest w Unii Europejskiej?

W podsumowaniu wpisu czytamy, że kolejnym krokiem Norwegii powinno być wstąpienie do Unii Europejskiej. Ekonomista stwierdził, że zawsze był przeciwnikiem takiego działania, ale niedługo może okazać się ono niezbędne. – Czas pracuje na korzyść coraz szerszej współpracy międzynarodowej. Szwecja i Finlandia zdają sobie teraz sprawę, że potrzebują członkostwa w NATO. Muszą tylko poczekać na odpowiednią okazję. Dla Norwegii to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, zanim dołączymy do najważniejszej na świecie społeczności budującej pokój: Unii Europejskiej – pisze Jan Ludvig Andreassen.