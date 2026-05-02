02 maja 2026 13:44
Norweskie korporacje zacierają ręce. Kwota zysku wynikającego z wojen szokuje
Skok cen surowców. Wymarzony efekt dla norweskich gigantów
Equinor produkuje około 2 mln baryłek dziennie. Szacunki wskazują, że dodatkowe przychody wynoszą blisko 8 mld koron miesięcznie. Vår Energi osiągnęła ponad 1,3 mld dolarów zysku operacyjnego w pierwszym kwartale. Rok wcześniej było to 972 mln dolarów. Spółka zwiększyła produkcję przed wybuchem konfliktu.
Prognozy dla drugiego kwartału zakładają jeszcze wyższe wyniki niż w pierwszym.Fot. Øyvind Gravås and Bo B. Randulff, materiały prasowe Equinor
Koncerny bogacą się przez wojnę? Zysk może być jeszcze większy
Firmy płacą 78 proc. podatku od zysków. Państwo posiada 67 proc. udziałów w Equinor. Około 90 proc. zysków trafia do budżetu i funduszu majątkowego. Pojawia się spór o skutki wzrostu cen energii. Część ekspertów wskazuje na korzyści dla państwa, inni na rosnące koszty życia obywateli.