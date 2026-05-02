Norweskie korporacje zacierają ręce. Kwota zysku wynikającego z wojen szokuje

Partia Postępu postuluje zmiany w regulacjach, aby zwiększyć wydobycie ropy i gazu oraz przyspieszyć dostawy surowców do Europy. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor

Ceny ropy rosną po eskalacji konfliktów na świecie. Norweskie koncerny naftowe notują wysokie zyski. Nowe dane pokazują skalę wpływów i prognozy na kolejne miesiące.

Wojna w Ukrainie trwa już piąty rok. Napięcia na Bliskim Wschodzie nasiliły się po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Ataki objęły instalacje naftowe i gazowe w regionie. Zamknięcie cieśniny Ormuz ograniczyło globalne dostawy. W efekcie ceny energii gwałtownie wzrosły, a Norwegia zwiększa przychody.

Skok cen surowców. Wymarzony efekt dla norweskich gigantów Cena ropy przed eskalacją wynosiła 60-70 dolarów za baryłkę. Po wzroście napięcia cena przekroczyła 110 dolarów. Ropa z Morza Północnego osiągnęła cenę ponad 126 dolarów, co jest najwyższym poziomem od niemal czterech lat. Przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy i gazu.



Equinor produkuje około 2 mln baryłek dziennie. Szacunki wskazują, że dodatkowe przychody wynoszą blisko 8 mld koron miesięcznie. Vår Energi osiągnęła ponad 1,3 mld dolarów zysku operacyjnego w pierwszym kwartale. Rok wcześniej było to 972 mln dolarów. Spółka zwiększyła produkcję przed wybuchem konfliktu.

Prognozy dla drugiego kwartału zakładają jeszcze wyższe wyniki niż w pierwszym.

Koncerny bogacą się przez wojnę? Zysk może być jeszcze większy Analitycy prognozują dalszy wzrost wyników. Equinor może w pierwszym kwartale osiągnąć około 84 mld koron zysku operacyjnego. W drugim kwartale prognoza sięga 120 mld koron. Aker BP ma osiągnąć około 19,5 mld koron. Jednocześnie rekord z 2022 roku, około 750 mld koron, pozostaje trudny do pobicia.



Firmy płacą 78 proc. podatku od zysków. Państwo posiada 67 proc. udziałów w Equinor. Około 90 proc. zysków trafia do budżetu i funduszu majątkowego. Pojawia się spór o skutki wzrostu cen energii. Część ekspertów wskazuje na korzyści dla państwa, inni na rosnące koszty życia obywateli.

