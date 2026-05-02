Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

02 maja 2026 13:44

Norweskie korporacje zacierają ręce. Kwota zysku wynikającego z wojen szokuje

Ceny ropy rosną po eskalacji konfliktów na świecie. Norweskie koncerny naftowe notują wysokie zyski. Nowe dane pokazują skalę wpływów i prognozy na kolejne miesiące.
Partia Postępu postuluje zmiany w regulacjach, aby zwiększyć wydobycie ropy i gazu oraz przyspieszyć dostawy surowców do Europy. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor
Wojna w Ukrainie trwa już piąty rok. Napięcia na Bliskim Wschodzie nasiliły się po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Ataki objęły instalacje naftowe i gazowe w regionie. Zamknięcie cieśniny Ormuz ograniczyło globalne dostawy. W efekcie ceny energii gwałtownie wzrosły, a Norwegia zwiększa przychody.
Skok cen surowców. Wymarzony efekt dla norweskich gigantów

Cena ropy przed eskalacją wynosiła 60-70 dolarów za baryłkę. Po wzroście napięcia cena przekroczyła 110 dolarów. Ropa z Morza Północnego osiągnęła cenę ponad 126 dolarów, co jest najwyższym poziomem od niemal czterech lat. Przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy i gazu.

Equinor produkuje około 2 mln baryłek dziennie. Szacunki wskazują, że dodatkowe przychody wynoszą blisko 8 mld koron miesięcznie. Vår Energi osiągnęła ponad 1,3 mld dolarów zysku operacyjnego w pierwszym kwartale. Rok wcześniej było to 972 mln dolarów. Spółka zwiększyła produkcję przed wybuchem konfliktu.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Zapraszamy do polskiego sklepu BAZA w Oslo - Homlia, Drammen oraz Lillestrøm.

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

Ogłoszenia MojaNorwegia

Prognozy dla drugiego kwartału zakładają jeszcze wyższe wyniki niż w pierwszym.

Prognozy dla drugiego kwartału zakładają jeszcze wyższe wyniki niż w pierwszym.Fot. Øyvind Gravås and Bo B. Randulff, materiały prasowe Equinor

Koncerny bogacą się przez wojnę? Zysk może być jeszcze większy

Analitycy prognozują dalszy wzrost wyników. Equinor może w pierwszym kwartale osiągnąć około 84 mld koron zysku operacyjnego. W drugim kwartale prognoza sięga 120 mld koron. Aker BP ma osiągnąć około 19,5 mld koron. Jednocześnie rekord z 2022 roku, około 750 mld koron, pozostaje trudny do pobicia.

Firmy płacą 78 proc. podatku od zysków. Państwo posiada 67 proc. udziałów w Equinor. Około 90 proc. zysków trafia do budżetu i funduszu majątkowego. Pojawia się spór o skutki wzrostu cen energii. Część ekspertów wskazuje na korzyści dla państwa, inni na rosnące koszty życia obywateli.
Równolegle do wzrostu dochodów trwa debata o roli Norwegii na rynku energii. Przedstawiciele branży podkreślają znaczenie stabilnych dostaw dla Europy w czasie kryzysu. Politycy wskazują na skutki gospodarcze dla społeczeństwa. W tle pozostaje także wpływ wysokich cen na sektor energii odnawialnej, który według dostępnych danych znajduje się w mniej korzystnej sytuacji.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
Sprawdź
reklama
reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Yo
2 godziny temu
Nom...,tu niby wszystko eko,a tu ropa i zyski,co za hipokryzja.
0
Odpowiedz
