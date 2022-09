Norwegia może zwiększyć eksport gazu do UE. Potrzebna jest elektryfikacja szelfu kontynentalnego

Elektryfikacja norweskiego szelfu kontynentalnego może zwiększyć eksport gazu do UE o 2,5 proc. rocznie, wynika z danych organizacji branżowej Offshore Norge (dawniej Norsk olje og gass).

Norwegia głównym graczem na europejskim rynku gazu. „Dostarcza go już więcej niż Rosja”

Norwegia pomoże w kryzysie?

Zgodnie z szacunkami Norwegia może zwiększyć eksport gazu do Europy o od 28 do 31 terawatogodzin (TWh) energii rocznie w 2030 r. Obliczenia na podstawie prognoz Norweskiego Urzędu ds. Ropy Naftowej podała gazeta Klassekampen. Byłoby to około 25 proc. całej energii zużywanej w kraju fiordów w ciągu roku.