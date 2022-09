Kryzys na rękę rządzącym? Budżet zyskał blisko 40 miliardów koron

Budżet państwa zarabia dodatkowe 410 mln NOK tygodniowo dzięki wysokim cenom prądu, wynika z kalkulacji norweskich mediów. Według doniesień, do początku września krajowe finanse zyskały w wyniku kryzysu energetycznego dodatkowe 36 mld NOK. Z rewelacjami nie zgadzają się przedstawiciele rządu.

Minister broni działań rządu

Do wyliczeń redakcji VG odniósł się minister finansów Trygve Slagsvold Vedum. Zwrócił uwagę, że środki przeznaczone na wsparcie gospodarstw domowych w dobie kryzysu wyniosą 41 mld NOK w 2022 roku i przewyższają próg dodatkowych wpływów. – Dokładną kalkulację poznamy, gdy opublikujemy projekt budżetu państwa. Do tej pory wydaliśmy ponad 40 mld NOK na różne środki i wsparcie obywateli. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców. To są ogromne kwoty – odniósł się do kalkulacji. Przyznał też, że koszt pełnego programu wsparcia przekracza kwoty ujawnione przez media.