Biznes i gospodarka
|Redakcja
|
01 kwietnia 2026 18:32
Norges Bank mówi jedno, rynek drugie. Stopy mogą sięgnąć najwyższego poziomu od 2008 roku
Rynek zakłada dalsze podwyżki stóp procentowych w Norwegii. Stopa referencyjna może zbliżyć się do poziomów niewidzianych od kryzysu finansowego w 2008 roku.
Wyższe stopy mogą ograniczyć popyt na kredyty hipoteczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Norges Bank utrzymał w ubiegłym tygodniu stopę na poziomie 4 proc. Jednocześnie prognoza Norges Bank wskazuje na wzrost do 4,25-4,5 proc. na koniec roku. Rynek wycenia jednak wyższy scenariusz. Możliwe są nawet trzy podwyżki w 2026 roku.
Przeczytaj również Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju
Rynek wycenia wyższe stopy
Rynek wskazuje na poziom około 4,69 proc. na koniec roku. Oznacza to wycenę między dwiema a trzema podwyżkami. Trzy pełne podwyżki oznaczałyby poziom 4,75 proc. Byłby to najwyższy poziom od 2008 roku. Wówczas stopa sięgała 5,75 proc., zanim gwałtownie spadła.
Starsza ekonomistka Handelsbanken Karine Alsvik Nelson wskazuje na rozbieżność. Jej zdaniem rynek wycenia stopy wyżej niż ścieżka Norges Banku. Do trzech pełnych podwyżek brakuje niewiele. Oczekiwania inwestorów pozostają podwyższone. Różnica między prognozą a wyceną nadal się utrzymuje.
Starsza ekonomistka Handelsbanken Karine Alsvik Nelson wskazuje na rozbieżność. Jej zdaniem rynek wycenia stopy wyżej niż ścieżka Norges Banku. Do trzech pełnych podwyżek brakuje niewiele. Oczekiwania inwestorów pozostają podwyższone. Różnica między prognozą a wyceną nadal się utrzymuje.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Inflacja i czynniki kosztowe
Inflacja pozostaje kluczowym czynnikiem decyzji. Dane za styczeń i luty były wyższe od oczekiwań o cztery do pięciu dziesiątych punktu procentowego. To wystarczyłoby do wstrzymania planowanych obniżek. Presja cenowa utrzymuje się. Norges Bank musi na nią reagować.
Na inflację wpływają rosnące płace i czynsze. Dodatkowo rosną ceny energii. Sytuację komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzmacnia on globalne oczekiwania inflacyjne. DNB Carnegie zakłada dwie podwyżki w tym roku. Wskazuje na konieczność odwrócenia wcześniejszych obniżek.
Na inflację wpływają rosnące płace i czynsze. Dodatkowo rosną ceny energii. Sytuację komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzmacnia on globalne oczekiwania inflacyjne. DNB Carnegie zakłada dwie podwyżki w tym roku. Wskazuje na konieczność odwrócenia wcześniejszych obniżek.
Realizacja scenariusza trzech podwyżek oznaczałaby powrót do poziomów stóp niewidzianych od kilkunastu lat. Różnice między prognozami a wyceną rynku mogą wpływać na decyzje kredytowe i inwestycyjne. Kolejne dane inflacyjne oraz zmiany cen energii pozostają kluczowe dla dalszego kierunku polityki pieniężnej.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co znaczy „rynek wycenia stopy”?
Jak wzrosną raty kredytu przy 4,75%?
Nadpłacać kredyt czy oszczędzać?
Czemu inflacja blokuje obniżki stóp?
Kiedy poczuję skutki zmian stóp?
Jak oceniasz ten artykuł?
3
2
1
4
1
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
•
4 dni temu
Na szczęście to nie my decydujemy o takich rzeczach. Eksperci kształcili się latami, niejednokrotnie na wymagających zagranicznych uczelniach. Pozostaje nam czekać na to co przyniesie przyszłość. God Påske!
4
2
Odpowiedz
•
4 dni temu
Co tu komentować? 300 znaków to zbyt mało by cokolwiek powiedzieć.
1
0
Odpowiedz