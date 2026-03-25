Minister ostrzega przed nową falą drożyzny. Wojny mogą uderzyć w portfele

Jens Stoltenberg ostrzega przed skutkami konfliktów zbrojnych dla gospodarki. Wskazuje na rosnące ceny i większą niepewność. Według niego świat jest obecnie bardziej niebezpieczny niż w poprzednich latach. To może przełożyć się na sytuację finansową mieszkańców Norwegii.

Minister finansów Jens Stoltenberg wystąpił 24 marca w Oslo podczas wydarzenia sektora finansowego. Odniósł się do sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę. Wskazał na wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że napięcia wpływają na ceny ropy i rynki finansowe. Zaznaczył, że skutki będą odczuwalne także w Norwegii.

Rosnąca inflacja i niepewność Stoltenberg zwrócił uwagę na wahania cen ropy wynikające z informacji płynących z USA i Iranu. Podkreślił, że rynek reaguje gwałtownie na wypowiedzi polityczne. Wskazał na ryzyko długotrwałego konfliktu. Taki scenariusz może prowadzić do wzrostu inflacji. Może też wpłynąć na poziom stóp procentowych.



Według prognoz inflacja w strefie euro wynosi 2,6 proc. Założenie opiera się na scenariuszu krótkiego konfliktu. W przypadku jego przedłużenia inflacja może wzrosnąć do 4-5 proc. Stoltenberg zaznaczył, że skutki obejmą także Norwegię. Dodał, że nie należy oczekiwać spadku cen.

Możliwy wzrost cen produktów spożywczych z importu.

Wpływ na Norwegię i rynki finansowe Techniczny komitet prognozuje inflację w Norwegii na poziomie 3,2 proc. w 2026 roku. W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Norges Bank. Rynek oczekuje utrzymania stóp procentowych. Stoltenberg zaznaczył, że decyzje zależą od wielu czynników. Wskazał na politykę budżetową i wynagrodzenia.



Zmiany cen ropy wpływają na gospodarkę Norwegii. W poniedziałek cena baryłki przekroczyła 113 dolarów, by później spaść poniżej 100 dolarów. Była to reakcja na doniesienia o rozmowach USA z Iranem. 24 marca cena ponownie rosła do 102,4 dolara. Wyższe ceny ropy zwiększają dochody państwa. Jednocześnie spadki na giełdach wpływają na inwestycje.