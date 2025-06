Nieświadomie przepłacasz za prąd? Ten błąd słono kosztuje mieszkańców Norwegii

Norwescy konsumenci energii elektrycznej wciąż ponoszą zbyt wysokie koszty w związku z umowami, które – według Rady ds. Konsumentów (Forbrukerrådet) – mogą zwiększyć rachunki nawet o 30 tys. koron rocznie. Nowe wersje tych kontraktów również okazują się nieopłacalne.

Podobne stanowisko prezentuje Martin Huseby Jensen ze Skattebetalerforeningen (Związek Podatników), który podkreśla, że jego zarządcy również podejmowali działania, by zachęcić klientów do zmiany umów.

Obecnie większość organizacji oferuje kontrakty oparte na cenie spot, które są bardziej korzystne niż wcześniejsze rozwiązania. Niemniej jednak, nawet te umowy nie należą do najtańszych – ich posiadacze płacą średnio o 1500 koron więcej rocznie w porównaniu z najlepszymi ofertami rynkowymi, zakładając roczne zużycie 25 tys. kWh. Takie warunki oferują m.in. Econa, Naturviterne, Samfunnsviterne czy Związek Podatników we współpracy z Fjordkraft. LO również dysponuje konkurencyjną ofertą, choć wciąż nie jest to najtańsze rozwiązanie.

Przykładowo, dla przeciętnego norweskiego gospodarstwa domowego zużywającego 20 tys. kWh rocznie różnica między umową stałą a zmienną może wynosić nawet 8–9 tys. koron rocznie. W przypadku umowy spot – różnica ta to ok. 2,5–3 tys. koron rocznie.

Według najnowszej analizy NVE ceny prądu w Norwegii mają spaść w ciągu kolejnych lat: do 2030 roku do poziomu 67 øre/kWh, natomiast pięć lat póżniej stawki moga wynosić już tylko 54 øre/kWh. To oznacza, że już dziś umowy stałe (fastpris) są zgodne z prognozowanymi cenami długoterminowymi, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi.