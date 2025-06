Ceny prądu i żywności w górę. Inflacja w Norwegii z kolejnym wzrostem

W maju inflacja w Norwegii ponownie przyspieszyła, a głównymi winowajcami tego trendu okazały się rosnące ceny energii elektrycznej oraz żywności. Najnowsze dane Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wskazują, że te dwa sektory w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług.

W ujęciu rok do roku wskaźnik CPI wyniósł 3,0 proc. Odnotował także wzrost w porównaniu z marcem (2,6 proc.) i kwietniem (2,5 proc.). W ciągu ostatnich 12 miesięcy zbliżony lub identyczny poziom inflacji obserwowano:



– w maju 2024 roku (3,0 proc.),

– we wrześniu 2024 roku (3,0 proc.),

– w lutym 2025 roku (3,6 proc.).



W pozostałym okresie wskaźnik nie osiągał poziomu 3,0 proc.



Biorąc pod uwagę wskaźnik CPI-JAE, Norwegowie mogli zaobserwować spadek o 0,2 punktu procentowego w ujęciu miesiąc do miesiąca. W maju 2025 roku osiągnął 2,8 proc. Inflacja bazowa nie uwzględnia zmian podatkowych oraz różnic w cenach prądu. Norges Bank bierze ją pod uwagę, ustalając ścieżkę obniżki stóp procentowych. Celem polityki fiskalnej kraju fiordów jest wskaźnik CPI-JAE wynoszący 2,0 proc.