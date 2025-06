Nowy rekord Norwegii. Kraj fiordów nigdy nie wyprodukował tak dużo... prądu

W 2024 roku Norwegia osiągnęła najwyższy w historii poziom produkcji energii elektrycznej, wynoszący 157,1 TWh. To wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i nieznacznie więcej niż poprzedni rekord z 2021 roku. Głównym czynnikiem tego wzrostu były obfite opady, które zwiększyły poziom wód w zbiornikach hydroelektrycznych, oraz inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną i modernizację istniejących obiektów.

Energia wodna pozostaje podstawą norweskiego systemu energetycznego, odpowiadając za 89 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w 2024 roku. Produkcja z elektrowni wodnych wyniosła 140 TWh, co stanowi wzrost z 137,3 TWh w 2023 roku. Pozostałe źródła to:



– energia wiatrowa: 9,3 proc.

– energia cieplna: 1,5 proc.

– energia słoneczna: 0,2 proc.



Norwegia kontynuowała trend eksportu energii elektrycznej, osiągając w 2024 roku eksport na poziomie 33,1 TWh i importując 14,7 TWh. Daje to netto eksport 18,4 TWh, co jest o 0,7 TWh więcej niż w 2023 roku. Od 2010 roku Norwegia co roku eksportuje więcej energii niż importuje, z wyjątkiem 2019 roku.