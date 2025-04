Rekordowe ceny prądu w Norwegii: 3,80 NOK za kWh w kwietniu

W kwietniu 2025 roku w południowej i wschodniej części Norwegii cena energii elektrycznej osiągnęła rekordowy poziom 3,80 NOK za kilowatogodzinę, co stanowi najwyższy wynik dla tego miesiąca w historii. Nagły skok cen wywołał niepokój wśród mieszkańców. Ponownie skierował uwagę komentatorów na niestabilność europejskiego rynku energetycznego.

Rekordowa stawka zauważalna była 22 kwietnia po 20:00. Analitycy rynku energetycznego wskazują na szereg czynników, które przyczyniły się do tego wzrostu. Przede wszystkim, brak wiatru w dużej części Europy kontynentalnej spowodował spadek produkcji energii z turbin wiatrowych, co zwiększyło zapotrzebowanie na import energii z krajów skandynawskich, w tym Norwegii.



Dodatkowo, planowane prace konserwacyjne w elektrowniach jądrowych w Finlandii i Szwecji ograniczyły dostępność energii na rynku. W połączeniu z mniejszym dopływem wody do elektrowni wodnych po zimie, te czynniki doprowadziły do znacznego wzrostu cen energii elektrycznej.​