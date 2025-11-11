Norwegia wzmacnia czujność. Władze reagują na rosnące napięcie
11 listopada 2025 09:59
Granica między Rosją i Norwegią przebiega m.in. wzdłuż rzeki. Na zdjęciu słupek w Grense Jakobselv. stock.adobe.com/licencja standardowa
W ramach projektu testowane będą nowe maszty, czujniki i systemy detekcji. Planowane jest wykorzystanie dronów do obserwacji wybranych odcinków granicy. Celem inwestycji jest poprawa skuteczności i szybkości reagowania na potencjalne zagrożenia.
Ścisła współpraca policji i wojska
Współpraca między służbami ma być ściślejsza niż dotychczas. Zacieśnienie koordynacji działań ma wzmocnić efektywność patroli i obserwacji granicy. Projekt jest elementem szerszej strategii Norwegii dotyczącej ochrony granic zewnętrznych.
W wielu miejscach Rosję od Norwegii oddzielają jedynie słupki graniczne.Fot. Maltesen from Copenhagen, Denmark, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Wzmocnienie granic w regionie nordyckim
Norwegia już w 2024 roku otrzymała z Unii Europejskiej 190 mln NOK na wzmocnienie granicy z Rosją. Jak informuje podpułkownik Rune Rippon z Forsvarsstaben, modernizacja norweskich systemów ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kraju, jak i całej północnej flanki NATO.
