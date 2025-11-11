Strona korzysta z plików cookies

Polityka

Norwegia wzmacnia czujność. Władze reagują na rosnące napięcie

Redakcja

11 listopada 2025 09:59

Norwegia wzmacnia czujność. Władze reagują na rosnące napięcie

Granica między Rosją i Norwegią przebiega m.in. wzdłuż rzeki. Na zdjęciu słupek w Grense Jakobselv. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia rozpoczęła modernizację systemu zabezpieczeń na granicy z Rosją. Decyzja wynika z pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie i rosnącej potrzeby wzmocnienia nadzoru. Prace obejmą przede wszystkim dawny punkt graniczny Skafferhullet, położony w pobliżu Kirkenes. Projekt realizują wspólnie policja i siły zbrojne.

Pierwszym etapem działań jest modernizacja przejścia Skafferhullet, na którą przeznaczono 5 mln NOK. Zgodnie z informacjami Urzędu ds. Policji, prace rozpoczną się w listopadzie.

W ramach projektu testowane będą nowe maszty, czujniki i systemy detekcji. Planowane jest wykorzystanie dronów do obserwacji wybranych odcinków granicy. Celem inwestycji jest poprawa skuteczności i szybkości reagowania na potencjalne zagrożenia.
Ścisła współpraca policji i wojska

Według policji i wojska modernizacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa w regionie. Jak podkreśliła komendantka Finnmark z komendy okręgowej policji, Ellen Katrine Hætta, testy nowych technologii pomogą w dalszym unowocześnianiu systemu nadzoru.

Współpraca między służbami ma być ściślejsza niż dotychczas. Zacieśnienie koordynacji działań ma wzmocnić efektywność patroli i obserwacji granicy. Projekt jest elementem szerszej strategii Norwegii dotyczącej ochrony granic zewnętrznych.
W wielu miejscach Rosję od Norwegii oddzielają jedynie słupki graniczne.

W wielu miejscach Rosję od Norwegii oddzielają jedynie słupki graniczne.Fot. Maltesen from Copenhagen, Denmark, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Wzmocnienie granic w regionie nordyckim

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku podobne działania podjęły inne państwa NATO w regionie. Finlandia buduje 200-kilometrowe ogrodzenie graniczne, a Polska oraz kraje bałtyckie wzmocniły swoje bariery i systemy monitoringu.

Norwegia już w 2024 roku otrzymała z Unii Europejskiej 190 mln NOK na wzmocnienie granicy z Rosją. Jak informuje podpułkownik Rune Rippon z Forsvarsstaben, modernizacja norweskich systemów ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kraju, jak i całej północnej flanki NATO.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

