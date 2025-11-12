Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną
12 listopada 2025 10:42
Eksperci przewidują dalsze spowolnienie inflacji, jeśli ceny prądu pozostaną niskie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
– Wprowadzenie tego rozwiązania doprowadziło do niższych cen energii elektrycznej – poinformował Espen Kristiansen, szef jednego z działów SSB. Niższe rachunki za prąd przełożyły się na mniejszą presję inflacyjną w gospodarstwach domowych.
Wzrost cen żywności utrzymuje inflację
Najbardziej podrożały kawa, cukier, świeży dorsz i czekolada. Wzrost cen artykułów spożywczych utrzymuje ogólną inflację na niemal jednolitym poziomie, mimo spadku kosztów energii.
Produkty spożywcze są średnio o 6,2 proc. droższe niż rok temu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
