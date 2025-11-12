Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną

Eksperci przewidują dalsze spowolnienie inflacji, jeśli ceny prądu pozostaną niskie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Według danych Centralnego Biura Statystyczego (SSB) ceny towarów i usług w Norwegii wzrosły w październiku o 3,3 proc. rok do roku. To spadek w porównaniu z wrześniem, gdy inflacja wynosiła 3,6 proc.

SSB podaje, że spadek inflacji wynika przede wszystkim z obniżki cen energii od września do października. Urząd wyjaśnia, że noregspris-ordningen, czyli krajowy system regulacji cen energii, przyczynił się do spadku kosztów prądu w południowych regionach Norwegii.



– Wprowadzenie tego rozwiązania doprowadziło do niższych cen energii elektrycznej – poinformował Espen Kristiansen, szef jednego z działów SSB. Niższe rachunki za prąd przełożyły się na mniejszą presję inflacyjną w gospodarstwach domowych.

Wzrost cen żywności utrzymuje inflację Ceny żywności wzrosły w październiku o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, produkty spożywcze są średnio o 6,2 proc. droższe.



Najbardziej podrożały kawa, cukier, świeży dorsz i czekolada. Wzrost cen artykułów spożywczych utrzymuje ogólną inflację na niemal jednolitym poziomie, mimo spadku kosztów energii.

Produkty spożywcze są średnio o 6,2 proc. droższe niż rok temu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

SSB wskazuje, że zmiany cen w sektorze energetycznym mogą w nadchodzących miesiącach nadal wpływać na ogólną dynamikę inflacji. Jeżeli trend niższych cen prądu się utrzyma, roczny wzrost wskaźnika może jeszcze bardziej wyhamować. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że utrzymujące się wysokie ceny żywności mogą ograniczać tempo spadku inflacji w Norwegii.