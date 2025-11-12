  • Oslo, Oslo, Norwegia
  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Biznes i gospodarka

Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną

Redakcja

12 listopada 2025 10:42

Energia tańsza, ale inflacja nie spowalnia. Nad fiordami ceny nadal rosną

Eksperci przewidują dalsze spowolnienie inflacji, jeśli ceny prądu pozostaną niskie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Według danych Centralnego Biura Statystyczego (SSB) ceny towarów i usług w Norwegii wzrosły w październiku o 3,3 proc. rok do roku. To spadek w porównaniu z wrześniem, gdy inflacja wynosiła 3,6 proc.

Ogłoszenia MojaNorwegia

SSB podaje, że spadek inflacji wynika przede wszystkim z obniżki cen energii od września do października. Urząd wyjaśnia, że noregspris-ordningen, czyli krajowy system regulacji cen energii, przyczynił się do spadku kosztów prądu w południowych regionach Norwegii.

– Wprowadzenie tego rozwiązania doprowadziło do niższych cen energii elektrycznej – poinformował Espen Kristiansen, szef jednego z działów SSB. Niższe rachunki za prąd przełożyły się na mniejszą presję inflacyjną w gospodarstwach domowych.
Norweskie produkty kupisz taniej za granicą. Różnice robią wrażenie

Wzrost cen żywności utrzymuje inflację

Ceny żywności wzrosły w październiku o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, produkty spożywcze są średnio o 6,2 proc. droższe.

Najbardziej podrożały kawa, cukier, świeży dorsz i czekolada. Wzrost cen artykułów spożywczych utrzymuje ogólną inflację na niemal jednolitym poziomie, mimo spadku kosztów energii.
Produkty spożywcze są średnio o 6,2 proc. droższe niż rok temu.

Produkty spożywcze są średnio o 6,2 proc. droższe niż rok temu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

SSB wskazuje, że zmiany cen w sektorze energetycznym mogą w nadchodzących miesiącach nadal wpływać na ogólną dynamikę inflacji. Jeżeli trend niższych cen prądu się utrzyma, roczny wzrost wskaźnika może jeszcze bardziej wyhamować. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że utrzymujące się wysokie ceny żywności mogą ograniczać tempo spadku inflacji w Norwegii.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
DLAP
3 dni temu
Skok cen złota w rok ponad 50%, ale nie ma dużej inflacji. Cuda na kiju :-) Rozróżniamy 3 typy kłamstwa: kłamstwa, obrzydliwe kłamstwa i statystykę :-)
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

