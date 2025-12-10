Listopad w portfelu mieszkańców Norwegii. Wiemy, jak zmieniły się ceny nad fiordami

Energia stała się głównym czynnikiem stabilizującym inflację ogółem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 3,0 proc. między listopadem 2024 a listopadem 2025. Wyraźny spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych ograniczył dynamikę wzrostu, mimo że droższa energia działała w przeciwnym kierunku. Wskaźnik inflacji liczony bez cen energii i bez uwzględnienia zmian podatkowych również wyniósł 3,0 proc.

Dane opublikowało 10 grudnia 2025 roku Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Ceny żywności spadły o 1,0 proc. w ujęciu miesięcznym, a napojów bezalkoholowych o 1,3 proc. To obniżki rzadko obserwowane w listopadzie.



Rok wcześniej ceny w tej samej grupie wzrosły o 0,4 proc., co teraz przełożyło się na silny spadek dynamiki rocznej – z 6,2 proc. w październiku do 4,7 proc. w listopadzie. Najmocniej potaniały owoce i warzywa: odpowiednio o 4,1 proc. i 3,7 proc. Spadki cen wspierały także szerokie kampanie promocyjne.

Duże promocje i spadek cen elektroniki Wyraźnie obniżyły się również ceny elektroniki oraz wyposażenia domu. Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i komputerowy potaniał w listopadzie o 5,7 proc., co było największym miesięcznym spadkiem cen w historii tej kategorii. Wyprzedaże mocno wpłynęły na wynik, podobnie jak obniżki na meble i artykuły gospodarstwa domowego, które potaniały o 1,3 proc. względem października.



Efektem było zmniejszenie rocznej dynamiki cen elektroniki z 3,2 proc. do minus 0,5 proc. Wskaźnik inflacji liczony po wyłączeniu cen energii obniżył tempo wzrostu właśnie dzięki tym kategoriom.

Spadki cen żywności w listopadzie są nietypowe dla tego miesiąca.Fot. fotolia.com

Wzrost cen energii stabilizuje inflację W przeciwnym kierunku powędrowały ceny energii. Koszt prądu wraz z opłatami za przesył wzrósł o 10,9 proc. miesiąc do miesiąca i był o 5,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Najsilniejsze wzrosty odnotowano w regionach północnych i środkowych Norwegii.



W południowej części Norwegii wzrosty były mniejsze dzięki obowiązującym programom wsparcia dla gospodarstw domowych. Tym samym ceny prądu stały się głównym czynnikiem stabilizującym ogólną dynamikę inflacji.

Zmiany metodologiczne w 2026 roku W 2026 roku sposób obliczania wskaźnika cen konsumpcyjnych zostanie zaktualizowany. Od odczytu za styczeń wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja wydatków konsumenckich oraz nowe wartości bazowe, w których rok 2025 stanie się punktem odniesienia o wartości 100.



Według SSB zmiany mają lepiej odzwierciedlać aktualne struktury wydatków mieszkańców kraju. Dzięki temu kolejne odczyty mają być bardziej dostosowane do realnych zmian na rynku.