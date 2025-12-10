Listopad w portfelu mieszkańców Norwegii. Wiemy, jak zmieniły się ceny nad fiordami
10 grudnia 2025 10:54
Energia stała się głównym czynnikiem stabilizującym inflację ogółem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Rok wcześniej ceny w tej samej grupie wzrosły o 0,4 proc., co teraz przełożyło się na silny spadek dynamiki rocznej – z 6,2 proc. w październiku do 4,7 proc. w listopadzie. Najmocniej potaniały owoce i warzywa: odpowiednio o 4,1 proc. i 3,7 proc. Spadki cen wspierały także szerokie kampanie promocyjne.
Duże promocje i spadek cen elektroniki
Efektem było zmniejszenie rocznej dynamiki cen elektroniki z 3,2 proc. do minus 0,5 proc. Wskaźnik inflacji liczony po wyłączeniu cen energii obniżył tempo wzrostu właśnie dzięki tym kategoriom.
Wzrost cen energii stabilizuje inflację
W południowej części Norwegii wzrosty były mniejsze dzięki obowiązującym programom wsparcia dla gospodarstw domowych. Tym samym ceny prądu stały się głównym czynnikiem stabilizującym ogólną dynamikę inflacji.
Zmiany metodologiczne w 2026 roku
Według SSB zmiany mają lepiej odzwierciedlać aktualne struktury wydatków mieszkańców kraju. Dzięki temu kolejne odczyty mają być bardziej dostosowane do realnych zmian na rynku.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.