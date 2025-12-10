  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Listopad w portfelu mieszkańców Norwegii. Wiemy, jak zmieniły się ceny nad fiordami

Redakcja

10 grudnia 2025 10:54

Kopiuj link
1
Listopad w portfelu mieszkańców Norwegii. Wiemy, jak zmieniły się ceny nad fiordami

Energia stała się głównym czynnikiem stabilizującym inflację ogółem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 3,0 proc. między listopadem 2024 a listopadem 2025. Wyraźny spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych ograniczył dynamikę wzrostu, mimo że droższa energia działała w przeciwnym kierunku. Wskaźnik inflacji liczony bez cen energii i bez uwzględnienia zmian podatkowych również wyniósł 3,0 proc.

Dane opublikowało 10 grudnia 2025 roku Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Ceny żywności spadły o 1,0 proc. w ujęciu miesięcznym, a napojów bezalkoholowych o 1,3 proc. To obniżki rzadko obserwowane w listopadzie.

Rok wcześniej ceny w tej samej grupie wzrosły o 0,4 proc., co teraz przełożyło się na silny spadek dynamiki rocznej – z 6,2 proc. w październiku do 4,7 proc. w listopadzie. Najmocniej potaniały owoce i warzywa: odpowiednio o 4,1 proc. i 3,7 proc. Spadki cen wspierały także szerokie kampanie promocyjne.
Inflacja w dół przed świętami? Black Friday namieszał w cenach

Duże promocje i spadek cen elektroniki

Wyraźnie obniżyły się również ceny elektroniki oraz wyposażenia domu. Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i komputerowy potaniał w listopadzie o 5,7 proc., co było największym miesięcznym spadkiem cen w historii tej kategorii. Wyprzedaże mocno wpłynęły na wynik, podobnie jak obniżki na meble i artykuły gospodarstwa domowego, które potaniały o 1,3 proc. względem października.

Efektem było zmniejszenie rocznej dynamiki cen elektroniki z 3,2 proc. do minus 0,5 proc. Wskaźnik inflacji liczony po wyłączeniu cen energii obniżył tempo wzrostu właśnie dzięki tym kategoriom.
Spadki cen żywności w listopadzie są nietypowe dla tego miesiąca.

Spadki cen żywności w listopadzie są nietypowe dla tego miesiąca.Fot. fotolia.com

Wzrost cen energii stabilizuje inflację

W przeciwnym kierunku powędrowały ceny energii. Koszt prądu wraz z opłatami za przesył wzrósł o 10,9 proc. miesiąc do miesiąca i był o 5,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Najsilniejsze wzrosty odnotowano w regionach północnych i środkowych Norwegii.

W południowej części Norwegii wzrosty były mniejsze dzięki obowiązującym programom wsparcia dla gospodarstw domowych. Tym samym ceny prądu stały się głównym czynnikiem stabilizującym ogólną dynamikę inflacji.
Norwegia tylko dla bogatych? Nierówności najgorsze od I wojny światowej

Zmiany metodologiczne w 2026 roku

W 2026 roku sposób obliczania wskaźnika cen konsumpcyjnych zostanie zaktualizowany. Od odczytu za styczeń wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja wydatków konsumenckich oraz nowe wartości bazowe, w których rok 2025 stanie się punktem odniesienia o wartości 100.

Według SSB zmiany mają lepiej odzwierciedlać aktualne struktury wydatków mieszkańców kraju. Dzięki temu kolejne odczyty mają być bardziej dostosowane do realnych zmian na rynku.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Opony Masaż Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
Przejdź do ogłoszenia
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE Stillas utleie As Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
21 minut temu
Ceny poszły sporo przez ostatnie 3 lata kupywalem mrożone piersi z kurczaka Frist Price 2 kilogramy za 165 eraz 300 a to tylko jedna kropla w morzu co potrzeba w ciągu miesiąca czekolada zwykła 200gram Freja za 75 nok nie zrozumieją te osoby co mieszkają same , jak jest rodzina 2 plus 2 opłacić wszystko 70,000 mało od pierwszego do pierwszego dobrze że jadę do Polski sobie taniej serwis zrobię samochodu i do dentysty przeba
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.