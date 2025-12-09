  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Inflacja w dół przed świętami? Black Friday namieszał w cenach

Redakcja

09 grudnia 2025 17:01

Inflacja w dół przed świętami? Black Friday namieszał w cenach

Dane z raportu mogą potwierdzić oznaki stopniowego odbicia gospodarczego. Fot. Canva

Ekonomiści oczekują, że listopadowe dane o cenach pokażą uspokojenie inflacji po październikowym wzroście. Wyniki będą kluczowe przed ostatnim w tym roku posiedzeniem Norges Bank, które przyniesie nowe prognozy dotyczące polityki monetarnej.

10 grudnia mają zostać opublikowane dane o listopadowej inflacji, a dzień później pojawi się raport Regionalt nettverk opisujący sytuację firm w norweskiej gospodarce. Analitycy podkreślają, że to właśnie inflacja może najmocniej wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszych decyzji banku centralnego.

W październiku inflacja niespodziewanie wzrosła do 3,4 proc., co ekonomiści określili jako zaskakujący skok. Teraz przewidują jej spadek do 3,1 proc., zgodnie z wcześniejszymi założeniami Norges Bank. Dom maklerski Carnegie prognozuje jeszcze niższy odczyt – 3 proc., co według ich analityków mogłoby zwiększyć prawdopodobieństwo obniżki stóp w marcu.
Wpływ Black Friday i cen żywności

Ekonomiści z Handelsbanken spodziewają się, że inflacja obniży się do 3,2 proc. Ich zdaniem taki wynik oznaczałby mniejszą rozbieżność między rzeczywistymi danymi a prognozami banku centralnego. Ogólna inflacja, uwzględniająca ceny energii, ma spaść do 2,7 proc., m.in. dzięki programowi Norgespris.

Zwracają uwagę, że październikowy skok cen mógł wynikać ze strategii sklepów przed Black Friday, polegającej na podwyżkach w październiku i korekcie pod koniec listopada. Dom maklerski Carnegie zapowiada możliwy spadek cen żywności i napojów o około 1 proc. w ujęciu miesięcznym.
Oczekiwania wobec decyzji na 2026 r.

Bank centralny nie planuje obniżki stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia, po dwóch cięciach dokonanych wcześniej w tym roku. Analitycy podkreślają znaczenie nowych projekcji, które wskażą możliwy termin kolejnego ruchu w 2026 r. Dotychczasowe prognozy zakładają jedno cięcie rocznie, z kolejnym możliwym latem 2026 r.

Eksperci z Nordea oceniają, że inflacja nadal jest wysoka, co utrudnia wcześniejsze luzowanie polityki. Ich zdaniem potrzebna byłaby szeroka i wyraźna poprawa danych inflacyjnych, by przyspieszyć ścieżkę cięć.
Raport pokaże kierunek gospodarki

Raport Regionalt nettverk ma pokazać, jak przedsiębiorstwa oceniają sytuację w gospodarce. Ekonomiści oczekują umiarkowanego wzrostu aktywności oraz sygnałów o zmianach w zatrudnieniu.

W niektórych sektorach, zwłaszcza budowlanym, może pojawić się większy optymizm dotyczący początku przyszłego roku. Dane z raportu wraz z odczytami inflacyjnymi dostarczą Norges Bank szerszego obrazu sytuacji przed grudniową decyzją.
