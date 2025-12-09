Inflacja w dół przed świętami? Black Friday namieszał w cenach
09 grudnia 2025 17:01
Dane z raportu mogą potwierdzić oznaki stopniowego odbicia gospodarczego. Fot. Canva
W październiku inflacja niespodziewanie wzrosła do 3,4 proc., co ekonomiści określili jako zaskakujący skok. Teraz przewidują jej spadek do 3,1 proc., zgodnie z wcześniejszymi założeniami Norges Bank. Dom maklerski Carnegie prognozuje jeszcze niższy odczyt – 3 proc., co według ich analityków mogłoby zwiększyć prawdopodobieństwo obniżki stóp w marcu.
Wpływ Black Friday i cen żywności
Zwracają uwagę, że październikowy skok cen mógł wynikać ze strategii sklepów przed Black Friday, polegającej na podwyżkach w październiku i korekcie pod koniec listopada. Dom maklerski Carnegie zapowiada możliwy spadek cen żywności i napojów o około 1 proc. w ujęciu miesięcznym.
Black Friday silnie wpłynął na październikowe i listopadowe zmiany cen.Fot. stock.adobe.com/standardowa
Oczekiwania wobec decyzji na 2026 r.
Eksperci z Nordea oceniają, że inflacja nadal jest wysoka, co utrudnia wcześniejsze luzowanie polityki. Ich zdaniem potrzebna byłaby szeroka i wyraźna poprawa danych inflacyjnych, by przyspieszyć ścieżkę cięć.
Raport pokaże kierunek gospodarki
W niektórych sektorach, zwłaszcza budowlanym, może pojawić się większy optymizm dotyczący początku przyszłego roku. Dane z raportu wraz z odczytami inflacyjnymi dostarczą Norges Bank szerszego obrazu sytuacji przed grudniową decyzją.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz