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  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
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  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

15 czerwca 2026 09:01

Koniec z szukaniem owoców na ekranie? AI w kasach ma skrócić zakupy

Coop testuje kasy samoobsługowe z technologią sztucznej inteligencji. System rozpoznaje owoce i warzywa po położeniu ich na wadze. Ma też wykrywać sytuacje, w których klient nie zeskanuje produktu.
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Koniec z szukaniem owoców na ekranie? AI w kasach ma skrócić zakupy
Zakupy mają być szybsze i generować mniejsze straty wynikające z pomyłek lub kradzieży. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
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Nowe rozwiązanie działa już w ośmiu sklepach Extra, między innymi na Grønland w Oslo. Coop sprawdza, jak klienci przyjmą technologię, która ma skrócić czas obsługi produktów na wagę z 20 do 5 sekund.

Kristian Bjørseth, szef usług płatniczych i technologii sklepowej w Coop Norge, pokazał na łamach E24 działanie systemu na przykładzie bananów. Klient naciska opcję rozpoznania towaru, kładzie produkt na wadze, a dwie kamery wraz z AI wskazują właściwy artykuł.
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Kasa rozpoznaje towary. Zakupy mają trwać krócej

Coop wskazuje na wygodę. Według firmy wielu klientów wybiera kasy samoobsługowe, bo są szybkie, a dodatkowe skrócenie zakupów o minutę lub dwie może mieć znaczenie konkurencyjne. Szczególnie dotyczy to owoców i warzyw. Przy nich klienci często muszą szukać właściwej pozycji na ekranie.

Nowa funkcja ma to ograniczyć. System pokazuje propozycję produktu po analizie obrazu z kamer i danych z wagi. W demonstracji rozpoznał banany. Klient nie musiał przewijać listy ani wpisywać nazwy towaru.

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Zakupy w kasach samoobsługowych mają być jeszcze bardziej przystępne.

Zakupy w kasach samoobsługowych mają być jeszcze bardziej przystępne.Fot. MN

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AI w kasach samoobsługowych: ułatwienie czy inwigilacja?

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Błędy przy skanowaniu. System ma reagować od razu

Technologia ma także ograniczać straty. Coop chce wykrywać zarówno pomyłki, jak i celowe pomijanie produktów przy kasie. Bjørseth pokazał to na opakowaniu pomidorów, które przesunął po ladzie kodem kreskowym do góry. Po chwili ekran wyświetlił komunikat z pytaniem, czy klient zapomniał zeskanować towar.

Według Coop dziennie dochodzi do około 28 tys. błędnych skanowań. Część z nich może być kradzieżą. Jeśli klient nie poprawi błędu po komunikacie, do kasy ma podejść pracownik. Bjørseth podkreśla, że firma zakłada możliwość zwykłej pomyłki i daje klientowi szansę na jej skorygowanie.
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Do instalacji systemu potrzebne są dwa kamery na każdą kasę. Bjørseth przyznaje, że technologia kosztuje, dlatego jej wdrażanie będzie zależało między innymi od wielkości sklepu. Nie ma trafiać wyłącznie do placówek z największym poziomem kradzieży. Mniejsze sklepy mogą nie mieć możliwości utrzymania takiego rozwiązania. Coop zakłada, że za rok system może działać w minimum 200, a maksymalnie 400 sklepach Extra. Obecnie trwa testowanie i trenowanie narzędzi AI.
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