04 czerwca 2026 12:58
Sklepy mogą pójść na rekord. Mieszkańcy Norwegii korzystają z silniejszej korony
Przy granicy dzieje się coś nietypowego. Szwedzkie sklepy biją rekordy poza sezonem wielkanocnym
Sklep pobił rekordy obrotów m.in. w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Według Zälla wcześniej taka sytuacja nie zdarzała się w tym dniu. Rekordy zwykle padały w okresie Wielkanocy. Podobne informacje przekazuje Ole Jørgen Lind z Maximat Nordby.
Centrum handlowe w Nordby należy do jednych z najpopularniejszych wśród Norwegów.Fot. Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie archiwalne)
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Jak wygląda sytuacja przy granicy? W Norwegii nie ma tragedii
Kvesetberget nie widzi większego odpływu klientów po obniżce VAT w Szwecji. Jej zdaniem przy granicy podobny handel istniał zawsze. Część mieszkańców i tak robi zakupy w obu państwach. Dla wielu klientów sklep w Norwegii i sklep w Szwecji pełnią funkcję dwóch lokalnych punktów zakupowych.
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