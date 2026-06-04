Sklepy mogą pójść na rekord. Mieszkańcy Norwegii korzystają z silniejszej korony

Okolice Strømstad z Nordby i Svinesund są najłatwiejszym i najpopularniejszym kierunkiem dla klientów z Norwegii.

Okolice Strømstad z Nordby i Svinesund są najłatwiejszym i najpopularniejszym kierunkiem dla klientów z Norwegii. stock.adobe.com/licencja standardowa

Szwedzkie sklepy przy granicy z Norwegią notują rekordową sprzedaż. Pomogły obniżka VAT na żywność z 12 do 6 proc. oraz mocniejszy kurs korony norweskiej wobec szwedzkiej waluty. Norwegowie częściej ruszają po zakupy za granicę i decydują się na bardziej wypełnione koszyki niż wcześniej.

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Największy ruch mieszkańców Norwegii widać w rejonie Svinesund. Działają tam popularne sklepy Nordby Supermarket i Maximat Nordby. Ich kierownicy mówią o sprzedaży powyżej historycznych poziomów. Większość klientów stanowią Norwegowie, przyznają zarządzający centrami handlowymi.

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Przy granicy dzieje się coś nietypowego. Szwedzkie sklepy biją rekordy poza sezonem wielkanocnym Patrik Zäll, kierownik Nordby Supermarket, ocenia na łamach E24, że może to być najlepszy maj w historii sklepu. Placówka leży tuż przy szwedzkiej stronie granicy. Około 98 proc. klientów to Norwegowie. W ostatnich dniach maja wydawali więcej niż zwykle.



Sklep pobił rekordy obrotów m.in. w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Według Zälla wcześniej taka sytuacja nie zdarzała się w tym dniu. Rekordy zwykle padały w okresie Wielkanocy. Podobne informacje przekazuje Ole Jørgen Lind z Maximat Nordby.

Centrum handlowe w Nordby należy do jednych z najpopularniejszych wśród Norwegów.Fot. Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie archiwalne)

Jak wygląda sytuacja przy granicy? W Norwegii nie ma tragedii Po norweskiej stronie efekt nie jest wszędzie zauważalny. Line Kvesetberget, kierowniczka Kiwi Skotterud, tłumaczy na łamach E24, że sklep nadal ma bardzo dobry ruch. Placówka znajduje się około 20 minut jazdy od Charlottenberg. Działa tam największy sklep spożywczy w regionie nordyckim.



Kvesetberget nie widzi większego odpływu klientów po obniżce VAT w Szwecji. Jej zdaniem przy granicy podobny handel istniał zawsze. Część mieszkańców i tak robi zakupy w obu państwach. Dla wielu klientów sklep w Norwegii i sklep w Szwecji pełnią funkcję dwóch lokalnych punktów zakupowych.