  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

11 czerwca 2026 15:44

Tańsze paliwa i prąd hamują wzrost cen. SSB podało najnowsze dane o inflacji

Inflacja w Norwegii wyhamowała w maju. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w skali rok o 3,1 proc. Wśród przyczyn spadku wymieniane są niższe ceny energii.
Komentarze
Kopiuj link
Tańsze paliwa i prąd hamują wzrost cen. SSB podało najnowsze dane o inflacji
Wskaźnik daleki jest osiągnięcia poziomu 2,0 proc. To idealny poziom inflacji wg Norges Bank. stock.adobe.com/licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Centralny Urząd Statystyczny Norwegii (SSB) podał, że roczne tempo wzrostu CPI było w maju o 0,3 pkt proc. niższe niż w kwietniu. Ceny wzrosły jednak wobec poprzedniego miesiąca. Od kwietnia do maja CPI podniósł się o 0,2 proc.

CPI skorygowany o zmiany podatkowe i bez cen energii (CPI-JAE; inflacja bazowa) wzrósł o 3,4 proc. rok do roku. To o 0,2 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. To drugi miesiąc z rzędu, w którym tempo wzrostu CPI-JAE poszło w górę.
Reklama
Przeczytaj również Czynsze w Norwegii znów w górę. Coraz drożej w kolejnych regionach

Energia tanieje. Czy to wystarczy, by inflacja wyhamowała?

Ceny paliw spadły w maju o 6,2 proc. wobec kwietnia. SSB wskazuje, że wpływ miała na to decyzja Stortingu o czasowym obniżeniu podatku CO2 od oleju napędowego, która weszła w życie 1 maja. Obniżyło to presję na wskaźnik CPI. Spadek cen energii kolejny miesiąc wpływał na niższe roczne tempo inflacji.

Taniała także energia elektryczna. Ceny prądu wraz z opłatą sieciową spadły od kwietnia do maja o 1,0 proc., podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej wzrosły o 3,9 proc. Różnica obniżyła roczny odczyt CPI. SSB podaje, że to właśnie energia była jednym z najważniejszych czynników majowego hamowania cen.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wylewki samopoziomujące i żywice epoksydowe.

Specsavers Sandvika Storsenter – dobre okulary w dobrej cenie! U nasz zbadasz swój wzrok

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ceny energii zmieniły obraz inflacji.

Ceny energii zmieniły obraz inflacji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Żywność zmienia obraz inflacji. Wszystko przez towary z importu

Ceny żywności wzrosły od kwietnia do maja o 0,3 proc. Rok wcześniej w tym samym okresie wzrost wyniósł 2,9 proc. To również obniżyło roczne tempo CPI. W kwietniu roczny wzrost cen żywności wynosił 6,1 proc., bo porównanie obejmowało niskie ceny po ofertach wielkanocnych z 2025 r.

W maju efekt był słabszy. Roczne tempo wzrostu cen żywności spadło do 3,4 proc. Jednocześnie CPI-JAE przyspieszyło, bo w górę poszły między innymi ceny części towarów importowanych. SSB wskazuje na sprzęt informacyjno-komunikacyjny, tekstylia domowe, większy sprzęt AGD i odzież.
Przeczytaj również Inflacja w Norwegii może spaść. Norges Bank ma nowy problem
W danych SSB widać też duże ruchy w wybranych grupach produktów. Ceny sprzętu informacyjno-komunikacyjnego wzrosły od kwietnia do maja o 8,3 proc., a ceny kawy spadły o 12,1 proc. SSB podał, że był to największy miesięczny spadek cen kawy mierzony w CPI dla tej grupy towarów.
Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii
Sprawdź swoje zobowiązania w jednym miejscu i dowiedz się, co warto przeanalizować najpierw.
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
CPI vs CPI-JAE: o co chodzi?
Czy prąd i paliwo będą tańsze?
Podatek CO2 na diesel: jak działa?
Czemu bazowa rośnie mimo spadku CPI?
Czemu elektronika drożeje, a kawa tanieje?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Prąd tanieje, żywność (dalej) drożeje. Znamy najnowsze dane inflacyjne
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii przyspiesza. Wszystko przez drożejącą żywność i prąd
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii nabiera tempa. Jest najwyższa od niemal roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Ceny prądu i żywności w górę. Inflacja w Norwegii z kolejnym wzrostem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Zaskakujące wieści o inflacji w Norwegii. Co zrobi Norges Bank?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Grudzień z wyższą inflacją. Energia stabilizuje, żywność drożeje
Poradniki
Biznes i gospodarka

Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Kolejny rok z podwyżkami. Inflacja w Norwegii stabilna, ale wciąż rośnie
Poradniki
Biznes i gospodarka

Co dalej z inflacją w Norwegii? Znamy najnowsze wyliczenia
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii może spaść. Norges Bank ma nowy problem
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie