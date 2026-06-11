Tańsze paliwa i prąd hamują wzrost cen. SSB podało najnowsze dane o inflacji

Inflacja w Norwegii wyhamowała w maju. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w skali rok o 3,1 proc. Wśród przyczyn spadku wymieniane są niższe ceny energii.

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Centralny Urząd Statystyczny Norwegii (SSB) podał, że roczne tempo wzrostu CPI było w maju o 0,3 pkt proc. niższe niż w kwietniu. Ceny wzrosły jednak wobec poprzedniego miesiąca. Od kwietnia do maja CPI podniósł się o 0,2 proc.



CPI skorygowany o zmiany podatkowe i bez cen energii (CPI-JAE; inflacja bazowa) wzrósł o 3,4 proc. rok do roku. To o 0,2 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. To drugi miesiąc z rzędu, w którym tempo wzrostu CPI-JAE poszło w górę.

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Energia tanieje. Czy to wystarczy, by inflacja wyhamowała? Ceny paliw spadły w maju o 6,2 proc. wobec kwietnia. SSB wskazuje, że wpływ miała na to decyzja Stortingu o czasowym obniżeniu podatku CO2 od oleju napędowego, która weszła w życie 1 maja. Obniżyło to presję na wskaźnik CPI. Spadek cen energii kolejny miesiąc wpływał na niższe roczne tempo inflacji.



Taniała także energia elektryczna. Ceny prądu wraz z opłatą sieciową spadły od kwietnia do maja o 1,0 proc., podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej wzrosły o 3,9 proc. Różnica obniżyła roczny odczyt CPI. SSB podaje, że to właśnie energia była jednym z najważniejszych czynników majowego hamowania cen.

Ceny energii zmieniły obraz inflacji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Żywność zmienia obraz inflacji. Wszystko przez towary z importu Ceny żywności wzrosły od kwietnia do maja o 0,3 proc. Rok wcześniej w tym samym okresie wzrost wyniósł 2,9 proc. To również obniżyło roczne tempo CPI. W kwietniu roczny wzrost cen żywności wynosił 6,1 proc., bo porównanie obejmowało niskie ceny po ofertach wielkanocnych z 2025 r.



W maju efekt był słabszy. Roczne tempo wzrostu cen żywności spadło do 3,4 proc. Jednocześnie CPI-JAE przyspieszyło, bo w górę poszły między innymi ceny części towarów importowanych. SSB wskazuje na sprzęt informacyjno-komunikacyjny, tekstylia domowe, większy sprzęt AGD i odzież.