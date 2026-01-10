  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Biznes i gospodarka

Hodowcy łososia wyrolowali państwo. Znaleźli sposób, by nie płacić nowego podatku

Redakcja

10 stycznia 2026 09:58

Kopiuj link
Hodowcy łososia wyrolowali państwo. Znaleźli sposób, by nie płacić nowego podatku

Na zdjęciu: hodowla łososi w Senji. Fot. Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Wpływy z norweskiego podatku od hodowli łososia okazały się znacznie niższe od rządowych prognoz. Zamiast zapowiadanych 3,8 mld NOK państwo uzyskało w 2024 roku 469 mln NOK. Dane opublikował Urząd Podatkowy.

Podatek od łososia wprowadzono, aby większa część zysków z akwakultury trafiała do państwa i nadmorskich gmin. Rząd zakładał, że nowe obciążenie przyniesie kilka mld NOK rocznie.

Rzeczywistość okazała się inna już w pierwszych latach obowiązywania regulacji. W 2023 roku wpływy wyniosły 868 mln NOK, a rok później spadły niemal o połowę.
Rząd wynegocjował stawkę podatku łososiowego. To nie koniec dyskusji nad nową opłatą

Wpływy niższe niż zakładano

Według pierwotnych szacunków z 2022 roku podatek miał przynosić od 3,65 do 3,8 mld NOK rocznie. Dane za dwa pierwsze lata pokazują znacznie mniejsze kwoty. W 2024 roku budżet państwa zasiliło jedynie 469 mln NOK. To około jedna szósta pierwotnych oczekiwań.

Różnica między prognozami a rzeczywistymi wpływami wzbudziła reakcje branży. Przedstawiciele firm hodowlanych wskazują na wysokie koszty administracyjne. Zwracają też uwagę na skomplikowane zasady rozliczeń. Podkreślają, że obciążenia najmocniej dotykają małe i średnie przedsiębiorstwa.
Norweski łosoś od miesięcy jest przedmiotem wielu dyskusji.

Norweski łosoś od miesięcy jest przedmiotem wielu dyskusji.Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet

Reakcje firm i mechanizmy dostosowania podatku

Badania Norweskiej Szkoły Ekonomii w Bergen pokazują, że duże koncerny szybko dostosowały się do nowych przepisów. Część działalności została wydzielona do osobnych spółek. Zyski przenoszono poza podmioty objęte podatkiem od łososia. W efekcie podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu.

Innym rozwiązaniem było skrócenie czasu przebywania ryb w morzu. Podatek naliczany jest tylko za okres hodowli w wodzie. Zmiany w organizacji produkcji pozwoliły ograniczyć należności podatkowe. Eksperci wskazują, że takie działania były zgodne z obowiązującymi przepisami.
Co dalej z norweskim łososiem? Urzędnicy chcą rewolucji w przepisach
Ministerstwo Finansów podkreśla, że wpływy z podatku zależą od rocznych wyników spółek i cen sprzedaży ryb. Zaznacza też, że przy nowym podatku mogą pojawiać się spory interpretacyjne. Jednocześnie branża zapowiada dalsze rozmowy o zmianach w konstrukcji daniny. Kwestia podziału zysków z hodowli łososia pozostaje więc otwarta.
