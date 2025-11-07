Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?

Inflacja w Norwegii wynosi około 3 proc., przekraczając cel inflacyjny. Fot. materiały prasowe Norges Bank

Norges Bank zdecydował, że główna stopa procentowa pozostanie bez zmian – na poziomie 4 proc. Walka z inflacją wciąż trwa, dlatego nie ma pośpiechu z wprowadzaniem obniżek, mówiła szefowa banku centralnego, Ida Wolden Bache. Bank przewiduje możliwość cięcia stóp w ciągu najbliższego roku, jeśli sytuacja gospodarcza rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami.

Ida Wolden Bache poinformowała, że od wrześniowego spotkania nie pojawiły się żadne istotne dane. W związku z tym, perspektywy dla norweskiej gospodarki nie zmieniły się. Utrzymanie stopy procentowej na dotychczasowym poziomie było zgodne z przewidywaniami analityków. Kurs korony norweskiej nie wykazał znaczących wahań po ogłoszeniu decyzji.

Wysoka inflacja i stabilne bezrobocie Powodem braku zmian pozostaje wciąż zbyt wysoka inflacja. Według Norges Bank wzrost cen utrzymuje się w okolicach 3,0 proc., co przekracza cel inflacyjny wynoszący 2,0 proc.



Bezrobocie w kraju nieznacznie wzrosło, a poziom produkcji utrzymuje normalny poziom. Bank ostrzega, że zbyt szybkie obniżenie stóp mogłoby spowodować utrzymanie inflacji powyżej celu przez zbyt długi czas.

Rynek nieruchomości odczuwa skutki wysokich stóp Ekonomiści podkreślają, że utrzymywanie wysokich stóp uderza w branżę budowlaną i rynek nieruchomości. Carl O. Geving z Norweskiego Stowarzyszenia Nieruchomości wskazał na łamach Nettavisen, że wysokie koszty finansowania i budowy ograniczają liczbę nowych inwestycji mieszkaniowych.



Maleje podaż nowych lokali, a rynek wtórny notuje rekordowe obroty. Przedstawiciele banków, takich jak Bluestep Bank, zauważają, że wielu Norwegów nadal zmaga się z wysokimi kosztami kredytów i rosnącym zadłużeniem.

Obniżka stóp procentowych możliwa będzie dopiero w 2026 roku.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Oczekiwania wobec nadchodzących miesięcy Choć Norges Bank zapowiada, że pierwsze obniżki mogą nastąpić w 2026 roku, ekonomiści wskazują, że decyzja grudniowa może już przynieść sygnał zmiany kierunku polityki pieniężnej. Szefowie instytucji finansowych zwracają uwagę, że spadająca inflacja i rosnące bezrobocie mogą wymusić łagodniejsze działania w nadchodzących miesiącach.