Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?
07 listopada 2025 12:29
Inflacja w Norwegii wynosi około 3 proc., przekraczając cel inflacyjny. Fot. materiały prasowe Norges Bank
Wysoka inflacja i stabilne bezrobocie
Bezrobocie w kraju nieznacznie wzrosło, a poziom produkcji utrzymuje normalny poziom. Bank ostrzega, że zbyt szybkie obniżenie stóp mogłoby spowodować utrzymanie inflacji powyżej celu przez zbyt długi czas.
Rynek nieruchomości odczuwa skutki wysokich stóp
Maleje podaż nowych lokali, a rynek wtórny notuje rekordowe obroty. Przedstawiciele banków, takich jak Bluestep Bank, zauważają, że wielu Norwegów nadal zmaga się z wysokimi kosztami kredytów i rosnącym zadłużeniem.
Obniżka stóp procentowych możliwa będzie dopiero w 2026 roku.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Oczekiwania wobec nadchodzących miesięcy
