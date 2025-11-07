  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?

Redakcja

07 listopada 2025 12:29

Kopiuj link
Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?

Inflacja w Norwegii wynosi około 3 proc., przekraczając cel inflacyjny. Fot. materiały prasowe Norges Bank

Norges Bank zdecydował, że główna stopa procentowa pozostanie bez zmian – na poziomie 4 proc. Walka z inflacją wciąż trwa, dlatego nie ma pośpiechu z wprowadzaniem obniżek, mówiła szefowa banku centralnego, Ida Wolden Bache. Bank przewiduje możliwość cięcia stóp w ciągu najbliższego roku, jeśli sytuacja gospodarcza rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Tłumaczenie i korekta CV

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ida Wolden Bache poinformowała, że od wrześniowego spotkania nie pojawiły się żadne istotne dane. W związku z tym, perspektywy dla norweskiej gospodarki nie zmieniły się. Utrzymanie stopy procentowej na dotychczasowym poziomie było zgodne z przewidywaniami analityków. Kurs korony norweskiej nie wykazał znaczących wahań po ogłoszeniu decyzji.

Wysoka inflacja i stabilne bezrobocie

Powodem braku zmian pozostaje wciąż zbyt wysoka inflacja. Według Norges Bank wzrost cen utrzymuje się w okolicach 3,0 proc., co przekracza cel inflacyjny wynoszący 2,0 proc.

Bezrobocie w kraju nieznacznie wzrosło, a poziom produkcji utrzymuje normalny poziom. Bank ostrzega, że zbyt szybkie obniżenie stóp mogłoby spowodować utrzymanie inflacji powyżej celu przez zbyt długi czas.
Nowa decyzja Norges Bank. Może wpłynąć na kurs korony norweskiej

Rynek nieruchomości odczuwa skutki wysokich stóp

Ekonomiści podkreślają, że utrzymywanie wysokich stóp uderza w branżę budowlaną i rynek nieruchomości. Carl O. Geving z Norweskiego Stowarzyszenia Nieruchomości wskazał na łamach Nettavisen, że wysokie koszty finansowania i budowy ograniczają liczbę nowych inwestycji mieszkaniowych.

Maleje podaż nowych lokali, a rynek wtórny notuje rekordowe obroty. Przedstawiciele banków, takich jak Bluestep Bank, zauważają, że wielu Norwegów nadal zmaga się z wysokimi kosztami kredytów i rosnącym zadłużeniem.
Obniżka stóp procentowych możliwa będzie dopiero w 2026 roku.

Obniżka stóp procentowych możliwa będzie dopiero w 2026 roku.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Oczekiwania wobec nadchodzących miesięcy

Choć Norges Bank zapowiada, że pierwsze obniżki mogą nastąpić w 2026 roku, ekonomiści wskazują, że decyzja grudniowa może już przynieść sygnał zmiany kierunku polityki pieniężnej. Szefowie instytucji finansowych zwracają uwagę, że spadająca inflacja i rosnące bezrobocie mogą wymusić łagodniejsze działania w nadchodzących miesiącach.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Opony Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Masaż
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.