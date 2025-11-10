Strona korzysta z plików cookies

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Norweskie produkty kupisz taniej za granicą. Różnice robią wrażenie

Redakcja

10 listopada 2025 11:31

Kopiuj link
Norweskie produkty kupisz taniej za granicą. Różnice robią wrażenie

Norweskie produkty wyróżniają się wysoką jakością, ale rosnące ceny mogą zniechęcić konsumentów. stock.adobe.com/licencja standardowa

Nowe badanie cen wykazało, że wiele znanych norweskich produktów spożywczych kosztuje mniej w szwedzkich sklepach niż w Norwegii. Różnice w cenach sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Dotyczy to nie tylko słodyczy i napojów, ale również serów, wędlin i wody. Wyniki zestawienia budzą zaskoczenie zarówno wśród konsumentów, jak i ekspertów branżowych.

Ogłoszenia MojaNorwegia

W porównaniu cen między siecią Kiwi a centrami handlowymi w przygranicznym Nordby różnice okazały się znaczne. Na przykład 550-gramowa torba Twist od Freia kosztuje w Szwecji 76,25 NOK, podczas gdy w Norwegii aż 181,50 NOK. W zestawieniu znalazły się 52 produkty, w tym marki Tine, Grilstad i Mills. Co ciekawe, nawet norweska woda mineralna jest tańsza po drugiej stronie granicy. Wyjątkiem są produkty Mills – majonez i lekki majonez, które kosztują od sześciu do dziewięciu proc. więcej w Szwecji.
Dordi Lerum, członkini Partii Centrum przyznaje, że sytuacja jest dla niej niezrozumiała. Jej zdaniem trzy sieci handlowe, które kontrolują 95 proc. norweskiego rynku, ograniczają konkurencję. – Nie ma logicznego powodu, by norweskie jedzenie było tańsze w Szwecji – podkreśla Lerum. Dodaje, że to paradoks, iż norweskie sery i mięso są tańsze zaledwie kilka kilometrów od granicy.
Norwegowie zostawili miliardy za granicą. Wiemy, co najchętniej kupują

Eksperci wskazują na słabą konkurencję w Norwegii

Ekspert rynku detalicznego, Erik Fagerlid, wskazuje na inne przyczyny różnic. Zwraca uwagę na większą liczbę niezależnych hurtowników w Szwecji, co sprzyja konkurencji i niższym cenom.

W Norwegi działają tylko trzy hurtownie, należące do sieci detalicznych. Dodatkowo większa liczba sklepów przy mniejszej populacji podnosi koszty operacyjne. – W Norwegii ten sam ser musi kosztować tyle samo w Honningsvåg i w Oslo – mówi Fagerlid.
Jednodniowe zakupy w Szwecji na stałe wpisały się w zwyczaje Norwegów.

Jednodniowe zakupy w Szwecji na stałe wpisały się w zwyczaje Norwegów.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Wyższe koszty, większe sklepy i tańszy kurs waluty

Różnice cen tłumaczą także przedstawiciele branży. Kristine Arvin z sieci Kiwi wskazuje na wyższe koszty prowadzenia działalności w Norwegii – od podatków po transport i czynsze.

Z kolei Patrik Zäll z Nordby Supermarket podkreśla, że duże szwedzkie sklepy przygraniczne mogą negocjować lepsze ceny i korzystać z tańszego kursu waluty. Dodatkowo część produktów Freia czy Tine sprzedawanych w Szwecji jest wytwarzana w krajach UE, m.in. w Irlandii i Litwie.
Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?

Wysoka jakość norweskiej żywności, ale rosnące ceny w kraju

Lerum zaznacza, że mimo niepokojących różnic cenowych, cieszy ją dobra pozycja norweskiej żywności za granicą. Podkreśla, że norweskie produkty wyróżniają się jakością, niskim użyciem antybiotyków i wysokimi standardami hodowli.

Ostrzega jednak, że dalszy wzrost cen w kraju może zniechęcić Norwegów do kupowania lokalnych produktów. – Jeśli norwescy konsumenci przestaną wybierać norweskie jedzenie, osłabi to naszą samowystarczalność – mówi.
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

