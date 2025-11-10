Norweskie produkty kupisz taniej za granicą. Różnice robią wrażenie
10 listopada 2025 11:31
Norweskie produkty wyróżniają się wysoką jakością, ale rosnące ceny mogą zniechęcić konsumentów. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Eksperci wskazują na słabą konkurencję w Norwegii
W Norwegi działają tylko trzy hurtownie, należące do sieci detalicznych. Dodatkowo większa liczba sklepów przy mniejszej populacji podnosi koszty operacyjne. – W Norwegii ten sam ser musi kosztować tyle samo w Honningsvåg i w Oslo – mówi Fagerlid.
Jednodniowe zakupy w Szwecji na stałe wpisały się w zwyczaje Norwegów.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyższe koszty, większe sklepy i tańszy kurs waluty
Z kolei Patrik Zäll z Nordby Supermarket podkreśla, że duże szwedzkie sklepy przygraniczne mogą negocjować lepsze ceny i korzystać z tańszego kursu waluty. Dodatkowo część produktów Freia czy Tine sprzedawanych w Szwecji jest wytwarzana w krajach UE, m.in. w Irlandii i Litwie.
Wysoka jakość norweskiej żywności, ale rosnące ceny w kraju
Ostrzega jednak, że dalszy wzrost cen w kraju może zniechęcić Norwegów do kupowania lokalnych produktów. – Jeśli norwescy konsumenci przestaną wybierać norweskie jedzenie, osłabi to naszą samowystarczalność – mówi.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz