Eksperci pocieszają: ceny prądu w Norwegii nie będą wyłącznie wysokie

W czwartek 12 grudnia między godziną 17:00 a 18:00 cena energii elektrycznej w południowej Norwegii wynosiła 13,15 NOK za kWh z VAT. Eksperci obiecują, że tej zimy opłaty za prąd nie będą w przewadze wysokie.

Wkrótce poziom cen wróci średnio do punktu bez dotacji na energię elektryczną, tj. poniżej 73 øre bez VAT.

Ekstremalne kwoty za elektryczność przed weekendem wywołały debatę, która doprowadziła już do obietnicy podjęcia przez Storting natychmiastowych środków i propozycji Partii Pracy, żeby rozważyć nieprzedłużanie terminu ważności dwóch kabli energetycznych do Danii po jego upływie w 2026 r.

Zdaniem specjalisty ds. analiz Tora Reiera Lilleholta z Volue Insight to wycofywanie się Niemiec z planu dotyczącego energii jądrowej i węglowej w połączeniu z utratą importu energii z Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie stanowią główne przyczyny wysokich cen energii elektrycznej w zeszłym tygodniu.

Twierdzi, że z biegiem czasu nastąpi wzrost konsumpcji i zmniejszenie nadwyżki produkcji, co oznacza, że zarówno ceny europejskie, jak i norweskie spadną. Oczekuje się także obniżek stawek za gaz. W ciągu najbliższych kilku lat mają się one zmniejszyć o połowę ze względu na zniwelowane zapotrzebowanie na surowiec. Lilleholt podkreśla jednak, że nadal będą odczuwalne duże różnice, z prądem statystycznie całkowicie darmowym jednego dnia, i z bardzo wysokimi cenami innego.

Najkorzystniej na północy

Według firmy energetycznej Fortum oczekiwania rynku co do pierwszego kwartału 2025 r. to nieco poniżej 80 øre/kWh w południowej Norwegii, podczas gdy na obszarach środkowych średni poziom wyniesie około 40 øre/kWh, zaś w północnej części kraju fiordów około 35 øre/kWh.