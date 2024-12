Absurdalne ceny prądu w południowej Norwegii. „To efekt uzależnienia od rynku europejskiego”

Trwa kolejny dzień wysokich cen energii elektrycznej w Norwegii. W południowym obszarze energetycznym (Kristiansand) zużycie jednej kilowatogodziny kosztuje w szczytowym momencie 13 NOK. Kiedy skończy się koszmar mieszkańców? Gdzie szukać przyczyn tej sytuacji?

Norwegia bez wpływu na własny system energetyczny?

Norweskie redakcje, jak i dostawcy prądu do gospodarstw domowych zwracają uwagę, że to nie Norwegia ponosi bezpośrednią winę za wysokie ceny energii elektrycznej. Problematyczna okazuje się sieć powiązań pomiędzy państwami w ramach europejskiego systemu elektroenergetycznego. Te są najmocniej widoczne w południowych regionach kraju fiordów.



– Obecna sytuacja na rynku jest efektem globalnych zależności, które zaczęły się od podłączenia Norwegii kablami do Niemiec, Anglii i Holandii. Wiemy, że wyższe ceny prądu nie są korzystne ani dla dostawców takich jak Viddakraft, ani dla konsumentów. Największym beneficjentem jest tutaj państwowy producent. Gdyby ustawodawcy chcieli wprowadzić zmiany, musieliby rozważyć renegocjacje tych współprac. Jednak biorąc pod uwagę płynące z nich zyski, takie działania wydają się mało prawdopodobne. Produkcja jednej kilowatogodziny z elektrowni wodnych to koszt około 0,15 NOK – opisuje Filip Krzewski.