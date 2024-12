Co dalej z inflacją w Norwegii? Ceny prądu i żywności rozdają karty

Inflacja w Norwegii w listopadzie 2024 roku spadła do poziomu 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Kluczowym czynnikiem hamującym wzrost cen były łagodniejsze podwyżki cen prądu. Koszty żywności i czynszów nadal podtrzymują ogólny wskaźnik wzrostu.

W listopadzie ceny prądu w Norwegii wzrosły o 6,5 proc. w porównaniu do października, jednak były aż o 10,5 proc. niższe niż rok wcześniej. Taki spadek w ujęciu rocznym znacząco przyczynił się do obniżenia wskaźnika inflacji w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Jak podkreśla Espen Kristiansen, ekspert Centralnego Biura Statystycznego, łagodniejszy wzrost cen prądu w porównaniu do skokowych podwyżek sprzed roku skutecznie ograniczył ogólną presję cenową. Dodatkowo, spadek cen odzieży o 1,1 proc. w ujęciu rocznym również miał pozytywny wpływ na redukcję inflacji.

Żywność ciągle drożeje

Czynsze w Norwegii wzrosły o 4,2 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co częściowo wynika z rosnących kosztów kredytów hipotecznych. W połączeniu z żywnością, której ceny podskoczyły o 4,1 proc., stanowią one główne filary podtrzymujące ogólny poziom inflacji. Największy wpływ miały droższe mięso, mleko, sery i jaja, podczas gdy ceny owoców spadły o 2,8 proc. w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Kristiansen zauważa, że wysokie ceny żywności rosną stale od lata 2022 roku.



Ceny importowanych towarów wzrosły w listopadzie o 1,0 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza, że ich wzrost był znacznie wolniejszy niż w przypadku towarów krajowych, gdzie dynamika wyniosła 5,2 proc. Stabilny kurs korony norweskiej obserwowany w listopadzie odegrał tutaj istotną rolę, redukując wpływ międzynarodowych podwyżek na norweski rynek. Dodatkowym czynnikiem hamującym inflację była obniżka maksymalnych opłat za przedszkola, która zmniejszyła ogólny wskaźnik o 0,3 punktu procentowego.