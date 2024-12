Ekstremalne ceny prądu w południowej Norwegii. Wszystko przez... brak wiatru w Europie

To nie pierwszy taki przypadek w Norwegii. Fot. Catchlight/NVE

Mieszkańcy południowej Norwegii muszą zmierzyć się z wyjątkowo wysokimi cenami energii elektrycznej. W środę, 11 grudnia osiągną maksymalnie ponad pięć koron za kilowatogodzinę. To jeden z najwyższych poziomów w tym roku, związany z niewystarczającą produkcją energii wiatrowej w Europie.

Analityk Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, twierdzi, że są to najbardziej ekstremalne ceny zaobserwowane w 2024 roku. Wskazuje na brak wiatru w Europie jako główny czynnik skokowej podwyżki. Mimo że w krajach nordyckich nie występują obecnie ekstremalne warunki pogodowe, to Europa mierzy się z tzw. dunkelflaute – okresem niemal całkowitego braku wiatru.



Sytuacja wywołuje panikę na rynkach energetycznych, co wpływa także na ceny w Norwegii, szczególnie w jej południowych regionach. Przykładowo, w południowo-zachodniej części kraju maksymalna cena wyniesie aż 5,045 NOK/kWh.