Niespodziewane umocnienie korony. Analitycy wskazują że trend może się odwrócić
18 marca 2026 09:01
Wyższe ceny surowców zwiększają dochody Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Korona norweska. Energia wzmacnia walutę
Zwiększa to popyt na koronę norweską. Spółki muszą kupować lokalną walutę, by rozliczyć się z państwem. Dodatkowo zmniejszyła się presja ze strony funduszy emerytalnych. Wcześniej sprzedawały NOK w związku z zabezpieczeniami walutowymi. Proces, według analityków, dobiega końca.
Cena ropy wzrosła z około 60 dolarów na początku roku do ponad 100 dolarów obecnie.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wpływ polityki i prognozy na przyszłość
Analitycy wskazują też na znaczenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jego przedłużenie wspiera wysokie ceny energii. To sprzyja mocniejszej koronie. Z kolei zakończenie działań może odwrócić trend. Prognozy wskazują kurs euro na poziomie 11,50 NOK pod koniec roku.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz