Niespodziewane umocnienie korony. Analitycy wskazują że trend może się odwrócić

Wyższe ceny surowców zwiększają dochody Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Korona norweska umacnia się wobec euro. Kurs osiąga najwyższy poziom od początku 2023 roku. W tle rosną ceny energii i napięcia geopolityczne.

Na początku roku euro kosztowało 11,84 NOK. 17 marca kurs spadł do 11,07 NOK. To oznacza wyraźne umocnienie korony. Zmiany zbiegają się ze wzrostem cen ropy i gazu. Rynek reaguje na rozwój konfliktu z udziałem USA, Izraela i Iranu.

Korona norweska. Energia wzmacnia walutę Wzrost cen surowców podnosi dochody sektora energetycznego. Ropa podrożała z 60 do ponad 100 dolarów za baryłkę. Gaz w Europie jest około dwa razy droższy niż na początku roku. Firmy zarabiają w walutach obcych. Podatki płacą jednak w NOK.



Zwiększa to popyt na koronę norweską. Spółki muszą kupować lokalną walutę, by rozliczyć się z państwem. Dodatkowo zmniejszyła się presja ze strony funduszy emerytalnych. Wcześniej sprzedawały NOK w związku z zabezpieczeniami walutowymi. Proces, według analityków, dobiega końca.

Cena ropy wzrosła z około 60 dolarów na początku roku do ponad 100 dolarów obecnie.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wpływ polityki i prognozy na przyszłość Norges Bank sprzedawał wcześniej NOK i kupował waluty obce. Teraz sytuacja może się zmienić. Wyższe wpływy z podatków od sektora naftowego mogą ograniczyć takie działania. Może to zahamować dalsze umocnienie korony.



Analitycy wskazują też na znaczenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jego przedłużenie wspiera wysokie ceny energii. To sprzyja mocniejszej koronie. Z kolei zakończenie działań może odwrócić trend. Prognozy wskazują kurs euro na poziomie 11,50 NOK pod koniec roku.

Na rynku widoczna jest także zmiana wobec dolara. Kurs spadł z 10,07 NOK na początku roku do 9,63 NOK. To pokazuje szerszy trend umocnienia norweskiej waluty. Jednocześnie analitycy wskazują, że przestrzeń do dalszego spadku kursów może być ograniczona, jeśli ceny surowców przestaną rosnąć.