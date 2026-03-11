Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

W Norwegii poczują ulgę w portfelach? Rząd z nową obietnicą na 2027 rok

Redakcja

11 marca 2026 15:08

14
W Norwegii poczują ulgę w portfelach? Rząd z nową obietnicą na 2027 rok

Rząd zapowiada ostrożną politykę wydatkową. Fot. Zelensky Press Service, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Rząd Norwegii rozpoczyna prace nad budżetem państwa na 2027 r. Premier Jonas Gahr Støre i minister finansów Jens Stoltenberg zapowiadają, że jednym z głównych celów jest poprawa sytuacji finansowej obywateli. Jednocześnie podkreślają konieczność podejmowania trudnych decyzji w warunkach globalnej niepewności.

10 marca rząd zebrał się na pierwszym wspólnym spotkaniu dotyczącym przygotowania budżetu na 2027 r. Rozmowy odbywają się w czasie napiętej sytuacji międzynarodowej. Wojna w Ukrainie trwa już piąty rok. Na Bliskim Wschodzie trwa duży konflikt zbrojny. Według premiera wydarzenia będą miały wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu.
Zaskakujące wieści o inflacji w Norwegii. Co zrobi Norges Bank?

Priorytety budżetu w czasie globalnych napięć

Premier Jonas Gahr Støre zapowiedział, że budżet będzie oparty na „trudnych priorytetach”. Rząd chce przede wszystkim wzmocnić bezpieczeństwo państwa. Kluczową rolę ma odgrywać obrona i szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczne. Kolejnym obszarem jest ochrona zdrowia oraz system opieki. Wśród priorytetów znalazła się także sytuacja finansowa samorządów.

Nie chcę wskazywać żadnej dziedziny, ale musimy ustalić priorytety. Mamy dobrych ministrów, którzy wspólnie podejmą się tej odpowiedzialności. Kiedy znajdziemy się w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej kiedykolwiek byłem jako polityk, najważniejsze będą przygotowanie i obrona. To będzie miało konsekwencje komentuje na łamach VG planowane cięcia budżetowe.

Støre podkreślił, że budżet będzie restrykcyjny. Rząd chce w pierwszej kolejności finansować najważniejsze obszary. Oznacza to wolniejszy wzrost wydatków w innych sektorach, co ma być rozsądnym rozwiązaniem w sytuacji globalnej niepewności.
Rząd zaprzecza, że przed wyborami wprowadził wyborców w błąd w sprawie stóp procentowych.

Rząd zaprzecza, że przed wyborami wprowadził wyborców w błąd w sprawie stóp procentowych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Dochody gospodarstw domowych i spór o stopy procentowe

Rząd deklaruje, że chce poprawić sytuację finansową mieszkańców w 2027 r. Stoltenberg wskazał, że w ostatnich dwóch latach płace rosły szybciej niż ceny. Różnica wynosiła około 2 proc. rocznie na korzyść wzrostu płac. Według ministra utrzymanie tego trendu wymaga ostrożnej polityki wydatkowej. Jego zdaniem kluczowe jest odpowiedzialne korzystanie z pieniędzy publicznych.

Støre podkreślił, że decyzje w sprawie stóp procentowych należą do Norges Bank. Zaznaczył, że rząd może prowadzić jedynie politykę sprzyjającą spadkowi inflacji i stabilizacji gospodarki. Stoltenberg przypomniał również, że politycy nie mogą obiecywać konkretnych decyzji banku centralnego.
Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo
Podczas rozmowy na łamach VG pojawił się także temat wpływu globalnych konfliktów na norweską gospodarkę. Stoltenberg zwrócił uwagę, że wzrost cen ropy nie musi oznaczać trwałych korzyści dla kraju. Podkreślił, że Norwegia stała się przede wszystkim dużym inwestorem na światowych rynkach finansowych. Wartość aktywów państwowego funduszu inwestycyjnego przekracza obecnie 24 000 mld NOK. Według ministra zmiany cen akcji i obligacji na świecie mają dziś większe znaczenie dla finansów Norwegii niż sama cena ropy i gazu.
Komentarze (14)
Dodaj komentarz
Kamil
1 dzień temu
Chyba wkrótce wybory . Rząd myśli ludziom oczy kolejnymi obietnicami których nie zamierza dotrzymać. Znamy to z Polski. Tusk i jego 100 konkretów na 100 dni .
14
Odpowiedz
Anonimowy
1 dzień temu
,,Poczują ulgę,,bo w kieszeni nic ci złodzieje ludziom nie zostawią portfele będą lżejsze !!
3
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (14)

