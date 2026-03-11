W Norwegii poczują ulgę w portfelach? Rząd z nową obietnicą na 2027 rok
11 marca 2026 15:08
Rząd zapowiada ostrożną politykę wydatkową. Fot. Zelensky Press Service, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)
Priorytety budżetu w czasie globalnych napięć
– Nie chcę wskazywać żadnej dziedziny, ale musimy ustalić priorytety. Mamy dobrych ministrów, którzy wspólnie podejmą się tej odpowiedzialności. Kiedy znajdziemy się w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej kiedykolwiek byłem jako polityk, najważniejsze będą przygotowanie i obrona. To będzie miało konsekwencje – komentuje na łamach VG planowane cięcia budżetowe.
Støre podkreślił, że budżet będzie restrykcyjny. Rząd chce w pierwszej kolejności finansować najważniejsze obszary. Oznacza to wolniejszy wzrost wydatków w innych sektorach, co ma być rozsądnym rozwiązaniem w sytuacji globalnej niepewności.
Rząd zaprzecza, że przed wyborami wprowadził wyborców w błąd w sprawie stóp procentowych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Dochody gospodarstw domowych i spór o stopy procentowe
Støre podkreślił, że decyzje w sprawie stóp procentowych należą do Norges Bank. Zaznaczył, że rząd może prowadzić jedynie politykę sprzyjającą spadkowi inflacji i stabilizacji gospodarki. Stoltenberg przypomniał również, że politycy nie mogą obiecywać konkretnych decyzji banku centralnego.
