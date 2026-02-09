Co zrobi Norges Bank? Tak może wyglądać dalsza ścieżka stóp procentowych

Coraz częściej pojawia się scenariusz braku dalszych obniżek. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Inflacja w Norwegii pozostaje wysoka. Ekonomiści nie wykluczają, że kolejny ruch Norges Bank może oznaczać podwyżkę stóp procentowych.

Bank centralny Norwegii w styczniu utrzymał stopy procentowe bez zmian. Prezeska Ida Wolden Bache zwróciła uwagę na utrzymującą się inflację bazową. Od jesieni 2024 r. wskaźnik pozostaje bliski 3 proc. To właśnie on ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o poziomie stóp.

Inflacja może stanąć na przeszkodzie 10 lutego Centralne Biuro Statystyczne opublikuje dane o inflacji za styczeń. Według ankiety agencji Bloomberg zarówno inflacja ogółem, jak i inflacja bazowa mają wynieść 3 proc. Analitycy DNB Carnegie na łamach E24 dzielą się, że oczekują jednak inflacji bazowej na poziomie 3,1 proc. Oznaczałoby to wynik wyższy od ostatniej prognozy Norges Bank, która wynosiła 2,9 proc.



Zdaniem głównej ekonomistki DNB Carnegie Kjersti Haugland taki scenariusz może wpłynąć na plany dotyczące stóp procentowych w 2026 r. Utrzymująca się wysoka inflacja sprzyja większej ostrożności w kwestii obniżek. DNB Carnegie zakłada w tym roku tylko jedną obniżkę stóp, w czerwcu. Sam bank centralny sygnalizował możliwość jednego lub dwóch cięć.

Dane o inflacji są istotne dla kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem.

USA, rynki i tydzień podsumowań W tygodniu zostanie opublikowany raport z rynku pracy USA, znany jako Nonfarm Payrolls. Dane pokazują sytuację na rynku zatrudnienia w największej gospodarce świata. DNB Carnegie oczekuje spadku bezrobocia do 4,3 proc. Prognozy opierają się na innych badaniach, które wskazują na poprawę nastrojów na początku roku.



Według Kjersti Haugland obawy o osłabienie rynku pracy w USA wyraźnie się zmniejszyły. Jeśli trend się utrzyma, wzmocni to stanowisko części decydentów w Rezerwie Federalnej (bank centralny Stanów Zjednoczonych), którzy nie widzą potrzeby dalszych obniżek stóp. DNB Carnegie spodziewa się jednak jednego cięcia w czerwcu, po którym cykl łagodzenia polityki pieniężnej amerykańskiej ma się zakończyć.



Tydzień przyniesie także publikacje wyników finansowych wielu spółek giełdowych. Uwagę inwestorów przyciągają firmy z sektora owoców morza, w tym producenci łososia SalMar i Mowi. Analitycy oczekują wyraźnie wyższych zysków w 2026 r. w porównaniu z 2025 r., co zwiększa znaczenie zapowiedzi przedstawianych przez spółki.

Równolegle napłyną liczne dane makroekonomiczne oraz raporty kwartalne z Norwegii i zagranicy. 12 lutego podczas dorocznej kolacji Norges Bank wystąpi jego prezes Ida Wolden Bache. Jej wystąpienie może dostarczyć dodatkowych sygnałów dotyczących dalszego kierunku polityki pieniężnej w warunkach utrzymującej się presji inflacyjnej.

