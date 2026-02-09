Co zrobi Norges Bank? Tak może wyglądać dalsza ścieżka stóp procentowych
09 lutego 2026 19:40
Coraz częściej pojawia się scenariusz braku dalszych obniżek. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Inflacja może stanąć na przeszkodzie
Zdaniem głównej ekonomistki DNB Carnegie Kjersti Haugland taki scenariusz może wpłynąć na plany dotyczące stóp procentowych w 2026 r. Utrzymująca się wysoka inflacja sprzyja większej ostrożności w kwestii obniżek. DNB Carnegie zakłada w tym roku tylko jedną obniżkę stóp, w czerwcu. Sam bank centralny sygnalizował możliwość jednego lub dwóch cięć.
Dane o inflacji są istotne dla kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
USA, rynki i tydzień podsumowań
Według Kjersti Haugland obawy o osłabienie rynku pracy w USA wyraźnie się zmniejszyły. Jeśli trend się utrzyma, wzmocni to stanowisko części decydentów w Rezerwie Federalnej (bank centralny Stanów Zjednoczonych), którzy nie widzą potrzeby dalszych obniżek stóp. DNB Carnegie spodziewa się jednak jednego cięcia w czerwcu, po którym cykl łagodzenia polityki pieniężnej amerykańskiej ma się zakończyć.
Tydzień przyniesie także publikacje wyników finansowych wielu spółek giełdowych. Uwagę inwestorów przyciągają firmy z sektora owoców morza, w tym producenci łososia SalMar i Mowi. Analitycy oczekują wyraźnie wyższych zysków w 2026 r. w porównaniu z 2025 r., co zwiększa znaczenie zapowiedzi przedstawianych przez spółki.
