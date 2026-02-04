Eksperci ostro o budżecie Norwegii. Wyliczają, jak zaoszczędzić 40 miliardów koron
04 lutego 2026 14:01
Dokument analizuje zgodność polityki fiskalnej z obowiązującymi zasadami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Budżet i obronność pod presją
W opinii ponownie pojawia się postulat przeglądu zasad stosowania reguły wydatkowej. Komisja wskazuje na szybki wzrost wydatków na obronność. Podkreśla ryzyko słabej kontroli kosztów. Inwestycje powinny mieścić się w ramach budżetowych. Powinny też uwzględniać przyszłe koszty utrzymania. Analiza obronna z 2025 roku wskazuje, że obecnie nie jest to spełnione.
Wydatki na infrastrukturę transportową przynoszą mniejsze korzyści niż w krajach o podobnym profilu gospodarczym.Fot. NAF
Podatki, inwestycje i rynek pracy
W inwestycjach transportowych odnotowano spadek efektywności. Nakłady są wyższe niż w porównywalnych krajach. Tylko jedna piąta projektów z Narodowego Planu Transportowego 2025–2036 ma dodatnią korzyść netto. Komisja wskazuje, że nowe projekty powinny ruszać wyłącznie przy dodatniej opłacalności społeczno-ekonomicznej. W części poświęconej rynkowi pracy podkreślono niską aktywność zawodową osób w wieku 40 i 50 lat. Autorzy zauważyli, że wielu pracowników często korzysta ze zwolnień lekarskich, co obciąża rynek pracy.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz