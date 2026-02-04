  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Eksperci ostro o budżecie Norwegii. Wyliczają, jak zaoszczędzić 40 miliardów koron

Redakcja

04 lutego 2026 14:01

Kopiuj link
Eksperci ostro o budżecie Norwegii. Wyliczają, jak zaoszczędzić 40 miliardów koron

Dokument analizuje zgodność polityki fiskalnej z obowiązującymi zasadami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Komisja ds. Polityki Fiskalnej opublikowała doroczną opinię o finansach publicznych Norwegii. Dokument dotyczy budżetu na 2026 rok, obronności, podatków i rynku pracy.

Rada Doradcza ds. Analiz Polityki Fiskalnej ocenia długoterminową stabilność finansów Norwegii. Sprawdza zgodność polityki fiskalnej z obowiązującymi zasadami. Opinia na 2026 rok została przedstawiona 3 lutego. Zawiera zalecenia dotyczące wydatków publicznych i systemu podatkowego.
Norweska armia inwestuje 19 mld NOK. Produkcja rakiet trafi do Polski

Budżet i obronność pod presją

Budżet na 2026 rok opiera się na jednorazowych dochodach. Uwzględnia cofnięcie rezerw na straty przekraczających 5 mld koron. Komisja wskazuje na selektywne zmiany szacunków. Mają one być sprzeczne z intencją reguły wydatkowej. Zwrócono uwagę na odstępstwo od dobrej praktyki budżetowej.

W opinii ponownie pojawia się postulat przeglądu zasad stosowania reguły wydatkowej. Komisja wskazuje na szybki wzrost wydatków na obronność. Podkreśla ryzyko słabej kontroli kosztów. Inwestycje powinny mieścić się w ramach budżetowych. Powinny też uwzględniać przyszłe koszty utrzymania. Analiza obronna z 2025 roku wskazuje, że obecnie nie jest to spełnione.
Wydatki na infrastrukturę transportową przynoszą mniejsze korzyści niż w krajach o podobnym profilu gospodarczym.

Wydatki na infrastrukturę transportową przynoszą mniejsze korzyści niż w krajach o podobnym profilu gospodarczym.Fot. NAF

Podatki, inwestycje i rynek pracy

Komisja zwraca uwagę na sposób definiowania tzw. przestrzeni fiskalnej. Wskazuje, że nie jest ona wielkością stałą. Przy wdrożeniu rekomendacji mogłaby się znacząco zwiększyć. Propozycje po stronie wydatków mają uwolnić ponad 40 mld koron rocznie. Dodatkowo wskazano ulgi podatkowe przekraczające 50 mld koron.

W inwestycjach transportowych odnotowano spadek efektywności. Nakłady są wyższe niż w porównywalnych krajach. Tylko jedna piąta projektów z Narodowego Planu Transportowego 2025–2036 ma dodatnią korzyść netto. Komisja wskazuje, że nowe projekty powinny ruszać wyłącznie przy dodatniej opłacalności społeczno-ekonomicznej. W części poświęconej rynkowi pracy podkreślono niską aktywność zawodową osób w wieku 40 i 50 lat. Autorzy zauważyli, że wielu pracowników często korzysta ze zwolnień lekarskich, co obciąża rynek pracy.
Jest dobrze, ale najgorzej od czterech lat. Wszystko przez norweską ropę
W dokumencie odniesiono się także do rynku energii elektrycznej. Mechanizmy dopłat do prądu dla gospodarstw domowych mają osłabiać sygnały cenowe. Jednocześnie wskazano na brak wsparcia dla przedsiębiorstw. Komisja podkreśla, że system emerytalny powinien nadal wspierać dłuższą aktywność zawodową.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

