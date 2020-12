Cios w handel transgraniczny. Partia Postępu postawiła na swoim

podatek

W pierwotnej wersji budżetu na 2021 rząd chciał podnieśćna wyroby tytoniowe i alkoholowe o kolejno: ok. 3,7 proc. i 3,4 proc. Plan ten spotkał się z dużą krytyką zarówno polityków Partii Postępu, jak i przedsiębiorców zrzeszonych choćby w Virke czy NHO, którzy uważali, że wzrost cen na dane towary poskutkuje jeszcze większymi stratami w budżecie spowodowanymi zakupami Norwegów w Szwecji. - Mamy nadzieję, że rząd weźmie to pod uwagę i zajmie się opłatami z tytułu handlu przygranicznego w budżecie państwa na przyszły rok. Byłoby straszne, gdyby odmówił tysięcy miejsc pracy w sytuacji, w jakiej znajduje się norweska gospodarka - komentował kilka dni temu szef Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.Teraz wiadomo już, że plan podwyższenia podatków na towary chętnie kupowane za granicą nie dojdzie do skutku. Rząd zgodził się na warunki FrP. Uzgodniono, żeod czekolady i słodyczy zostanie zniesiony, od napojów bezalkoholowych zostanie obniżony o połowę, od snusu obniżony o 25 proc., zaś od piwa i wina - o 10 proc. Całkowita obniżkaod towarów transgranicznych, jak informuje FrP w komunikacie , wyniesie ok. 3,7 mld NOK. - Zamknięcie granic w wyniku pandemii ograniczyło handel transgraniczny do minimum. To pokazało, że możliwe jest stworzenie większej liczby miejsc pracy w Norwegii, ponieważ zredukowany handel transgraniczny powoduje większy popyt [na te towary - przyp. red.] w Norwegii - wyjaśniła liderka FrP Siv Jensen, cytowana w komunikacie prasowym partii. Dodała, że cięcia podatków przyniosą korzyści zarówno rodzimemu sektorowi handlu artykułami spożywczymi, jak i norweskiemu przemysłowi spożywczemu.