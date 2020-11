Ciąża w Norwegii: wczesne USG i testy prenatalne w publicznej służbie zdrowia dopiero w 2022

Ci, którzy dzisiaj wykonują USG, muszą zdobyć dodatkowe wykształcenie, aby móc wykonywać nowe badania. adobe stock/ licencja standardowa

Badanie USG na wczesnym etapie ciąży i testy NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing) będą w Norwegii powszechnie dostępne najwcześniej za nieco ponad rok. Wynika to z raportu Norweskiego Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) o sposobach wdrażania nowego prawa do służby zdrowia w kraju fiordów, opublikowanego 18 listopada.

Chodzi o obszerne zmiany w ustawie o biotechnologii, jakie Storting przyjął w maju. Zdecydowano wówczas m.in., że wszystkim ciężarnym należy zaoferować badanie USG w pierwszym trymestrze (w okresie między pierwszym a trzynastym tygodniem ciąży) oraz możliwość wykonania testów prenatalne w ramach publicznych usług opieki zdrowotnej. Badania te pomagają ujawnić poważną chorobę lub uszkodzenie płodu.

W pierwszej kolejności kobiety powyżej 35. roku życia Jak się jednak okazuje, na finalizację wdrażania nowych zapisów w prawie trzeba będzie poczekać: autorzy raportu bowiem zgodnie zalecają stopniowe wprowadzanie zmian do służby zdrowia. Konieczne jest poszerzanie oferty norweskiej służby zdrowia w kilku etapach, począwszy od 2021 roku.

Helsedirektoratet i środowiska zawodowe zaproponowały, aby badania były w pierwszej kolejności dostępne dla kobiet w ciąży powyżej 35. roku życia. Poprzednio proponowano je w Norwegii tylko kobietom powyżej 38. roku życia oraz zagrożonym posiadaniem dzieci z wadami chromosomowymi.

Oferta musi być na równym poziomie w całym kraju Cały proces zakłada jednak przede wszystkim kompleksowy wzrost kompetencji w służbie zdrowia i zwiększenie zasobów zarówno kadrowych, jak i sprzętowych. Wyzwaniem, poza aparaturą i przestrzenią, okazuje się liczba położnych pracujących w szpitalach. Jak wynika z raportu, aby zostać położną zajmującą się ultrasonografią, trzeba ukończyć np. rok kursu na Uniwersytecie Naukowo-Technologicznym w Trondheim. Ci, którzy dzisiaj wykonują USG, muszą zdobyć dodatkowe wykształcenie, aby móc wykonywać nowe badania.

Testy NIPT pomagają ujawnić poważną chorobę lub uszkodzenie płodu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweski Urząd ds. Zdrowia dokonał także oceny skutków finansowych dostosowania się do znowelizowanej Ustawy o biotechnologii. Szacuje się, że same koszty inwestycji w sprzęt wyniosą około 110 milionów w 2021 roku. Urząd zaznacza, że ​​w szpitalach we wszystkich regionach kompetencje, personel i wyposażenie w zakresie nowych usług dla obiet w ciążymuszą być równe na terenie całego kraju. Wdrażanie zmian do służby zdrowia miałoby się zakończyć w 2022 roku.