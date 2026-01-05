  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Cena ropy naftowej pod presją. O wszystkim zdecyduje... Wenezuela?

Redakcja

05 stycznia 2026 14:30

Cena ropy naftowej pod presją. O wszystkim zdecyduje... Wenezuela?

Magazynowanie ropy na morzu wzrosło. Fot. fotolia.pl/royalty free

Cena ropy naftowej wyraźnie spadła pod koniec 2025 roku. Notowania obniżyły się o blisko 20 proc. w skali roku. W grudniu baryłka kosztowała poniżej 64 dolarów. Na początku 2025 roku cena wynosiła 74,7 dolarów za baryłkę.

Według analiz na rynku dostępne są większe ilości ropy niż wynosi aktualny popyt. Na spadek notowań wpływa mniejsze zapotrzebowanie ze strony transportu w USA.

W Chinach zwiększa się udział odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie sektor budowlany i infrastrukturalny w tym kraju pozostaje osłabiony. Wzrosło także magazynowanie ropy na morzu, co tworzy dodatkową rezerwę podaży.
Norweska prawica chce państwa policyjnego? Chodzi o kamery i rozpoznawanie twarzy

Prognozy OPEC i Citigroup

Produkcję ropy zwiększyły zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje OPEC. Grupa krajów wydobywczych może jednak ograniczyć wydobycie, by zapobiec dalszemu spadkowi cen. Taki scenariusz opisuje Citigroup w prognozach na 2026 rok.

Analitycy instytucji zakładają przedział cenowy od 55 do 65 dolarów za baryłkę. Nie wskazują jednocześnie na szybki powrót do wyższych poziomów.
Czynniki geopolityczne pozostają kluczowe.

Czynniki geopolityczne pozostają kluczowe.Fot. materiały prasowe Equinor

Geopolityka bez impulsu wzrostowego

Zdaniem analityków trudno oczekiwać gwałtownego wzrostu notowań bez silnych wydarzeń geopolitycznych. Potencjalnym czynnikiem pozostaje sytuacja w Wenezueli, posiadającej największe rezerwy ropy na świecie.

Ewentualne zmiany polityczne mogłyby jednak zwiększyć podaż, a nie ją ograniczyć. Globalne tempo wzrostu gospodarczego również nie zapowiada się na wyraźnie szybsze. To ogranicza presję na wzrost cen surowca.
Nowa trasa połączy Norwegię ze Szwecją? Do projektu może dorzucić się UE i NATO

Energetyczne uwarunkowania w Europie

Na sytuację energetyczną wpływa także rynek gazu oraz warunki pogodowe w Europie. Kraje europejskie wciąż nie otrzymują dostaw z Rosji, a powrót do wcześniejszych relacji nie jest obecnie rozważany.

Zniszczona infrastruktura przesyłowa dodatkowo komplikuje sytuację. Jednocześnie przyszła odbudowa Ukrainy może zwiększyć zapotrzebowanie na energię w regionie. Skala wpływu na ceny ropy będzie jednak zależna od globalnej równowagi podaży i popytu.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Felix
55 minut temu
Kolejna napastnicza wojna USA.
W kolejnym kraju zrzucają demokrację z bombowców by zagrabić złoża ropy.

1
Odpowiedz
ff
54 minut temu
Atak na Wenezuele to nie pierwszy taki incydent w Ameryce łacińskiej. USA od ponad 100 lat brutalnie ingerują w sprawy krajów tego regionu. Porwanie Maduro przez Trumpa to całkiem nowa jakość.
0
Odpowiedz

