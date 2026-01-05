Cena ropy naftowej pod presją. O wszystkim zdecyduje... Wenezuela?

Magazynowanie ropy na morzu wzrosło. Fot. fotolia.pl/royalty free

Cena ropy naftowej wyraźnie spadła pod koniec 2025 roku. Notowania obniżyły się o blisko 20 proc. w skali roku. W grudniu baryłka kosztowała poniżej 64 dolarów. Na początku 2025 roku cena wynosiła 74,7 dolarów za baryłkę.

Według analiz na rynku dostępne są większe ilości ropy niż wynosi aktualny popyt. Na spadek notowań wpływa mniejsze zapotrzebowanie ze strony transportu w USA.



W Chinach zwiększa się udział odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie sektor budowlany i infrastrukturalny w tym kraju pozostaje osłabiony. Wzrosło także magazynowanie ropy na morzu, co tworzy dodatkową rezerwę podaży.

Prognozy OPEC i Citigroup Produkcję ropy zwiększyły zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje OPEC. Grupa krajów wydobywczych może jednak ograniczyć wydobycie, by zapobiec dalszemu spadkowi cen. Taki scenariusz opisuje Citigroup w prognozach na 2026 rok.



Analitycy instytucji zakładają przedział cenowy od 55 do 65 dolarów za baryłkę. Nie wskazują jednocześnie na szybki powrót do wyższych poziomów.

Czynniki geopolityczne pozostają kluczowe.Fot. materiały prasowe Equinor

Geopolityka bez impulsu wzrostowego Zdaniem analityków trudno oczekiwać gwałtownego wzrostu notowań bez silnych wydarzeń geopolitycznych. Potencjalnym czynnikiem pozostaje sytuacja w Wenezueli, posiadającej największe rezerwy ropy na świecie.



Ewentualne zmiany polityczne mogłyby jednak zwiększyć podaż, a nie ją ograniczyć. Globalne tempo wzrostu gospodarczego również nie zapowiada się na wyraźnie szybsze. To ogranicza presję na wzrost cen surowca.

Energetyczne uwarunkowania w Europie Na sytuację energetyczną wpływa także rynek gazu oraz warunki pogodowe w Europie. Kraje europejskie wciąż nie otrzymują dostaw z Rosji, a powrót do wcześniejszych relacji nie jest obecnie rozważany.



Zniszczona infrastruktura przesyłowa dodatkowo komplikuje sytuację. Jednocześnie przyszła odbudowa Ukrainy może zwiększyć zapotrzebowanie na energię w regionie. Skala wpływu na ceny ropy będzie jednak zależna od globalnej równowagi podaży i popytu.