Cena ropy naftowej pod presją. O wszystkim zdecyduje... Wenezuela?
05 stycznia 2026 14:30
Magazynowanie ropy na morzu wzrosło. Fot. fotolia.pl/royalty free
W Chinach zwiększa się udział odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie sektor budowlany i infrastrukturalny w tym kraju pozostaje osłabiony. Wzrosło także magazynowanie ropy na morzu, co tworzy dodatkową rezerwę podaży.
Prognozy OPEC i Citigroup
Analitycy instytucji zakładają przedział cenowy od 55 do 65 dolarów za baryłkę. Nie wskazują jednocześnie na szybki powrót do wyższych poziomów.
Geopolityka bez impulsu wzrostowego
Ewentualne zmiany polityczne mogłyby jednak zwiększyć podaż, a nie ją ograniczyć. Globalne tempo wzrostu gospodarczego również nie zapowiada się na wyraźnie szybsze. To ogranicza presję na wzrost cen surowca.
Energetyczne uwarunkowania w Europie
Zniszczona infrastruktura przesyłowa dodatkowo komplikuje sytuację. Jednocześnie przyszła odbudowa Ukrainy może zwiększyć zapotrzebowanie na energię w regionie. Skala wpływu na ceny ropy będzie jednak zależna od globalnej równowagi podaży i popytu.
W kolejnym kraju zrzucają demokrację z bombowców by zagrabić złoża ropy.