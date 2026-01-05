Norweska prawica chce państwa policyjnego? Chodzi o kamery i rozpoznawanie twarzy
05 stycznia 2026 09:01
Norweski rząd chce wprowadzić nowe przepisy z uwzględnieniem ochrony prywatności. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Sztuczna inteligencja w Norwegii. Tak skorzysta z niej policja
– Policja potrzebuje odpowiednich ram prawnych, aby móc wykonywać swoje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Norwegii i zwalczaniem przestępczości. Rozwój nowych technologii i sztucznej inteligencji otwiera przed policją nowe możliwości, którymi należy mądrze zarządzać. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w śledztwach jest ważne w walce z przestępczością i może między innymi pomóc w identyfikacji podejrzanych. Jednocześnie niektóre narzędzia mogą naruszać naszą prywatność – mówi minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Astri Aas-Hansen.
Politycy Partii Postępu sugerują się zmianami prawnymi w innych krajach nordyckich.Fot. Flickr.com/Fremskrittpartiet/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Partia Postępu chce skopiować szwedzkie przepisy
– To smutne, że rozwój wymaga działań kosztem prywatności. Wierzę jednak, że będzie gorzej dla nas wszystkich, jeśli nie powstrzymamy przestępców. Uważam, że ten środek niesie ze sobą niewielkie ryzyko dla niewinnych ludzi – komentuje na łamach VG przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Stortingu Jon Engen-Helgheim (Partia Postępu).
