Stąd i Stamtąd" Ewy Daneli Burdon: osobista podróż między kulturami
23 listopada 2025 10:00
"Stąd i stamtąd" - Ewa Danela Burdon MojaNorwegia
Czym jest "Stąd i Stamtąd"?
Jak sama zapowiada we wstępie, czytelnik staje się świadkiem jej "spadania od bohatera do zera i żmudnej drogi powrotnej od zera do…?". Nie jest to typowa, wygładzona biografia. To szczery zapis walki, sukcesów i porażek, który czerpie inspirację z pierwszych zdań kreślonych w turkusowym pamiętniku cztery dekady temu przez zagubioną, ale pełną nadziei Ewę.
Książka "Stąd i Stamtąd" dostępna jest również w formie audiobooka, czytanego przez samą Krystynę Czubównę, co dodaje jej dodatkowej głębi i walorów artystycznych.
Ewa Danela Burdon: postać, która inspiruje
"Stąd i Stamtąd" to nie tylko opowieść o życiu polskiej emigrantki w Norwegii. To także uniwersalna historia o:
- poszukiwaniu tożsamości i godzeniu sprzecznych korzeni,
- odważnych marzeniach i ich realizacji "po swojemu",
- ważnych relacjach – autorka z dumą wspomina o swoich trzech największych sukcesach: dwóch synach i mężu.
Czy warto sięgnąć po książkę?
Jeżeli poszukujesz autentycznej, głęboko ludzkiej historii, która zainspiruje Cię do refleksji nad własnym życiem i decyzjami, a przy tym oferuje unikalny wgląd w duszę "kontrolowanej anarchistki" – Polki nad fiordami – ta książka jest dla Ciebie.
