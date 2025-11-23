  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Artykuł sponsorowany

Stąd i Stamtąd" Ewy Daneli Burdon: osobista podróż między kulturami

Redakcja MojaNorwegia

23 listopada 2025 10:00

Kopiuj link
Stąd i Stamtąd

"Stąd i stamtąd" - Ewa Danela Burdon MojaNorwegia

Z radością prezentujemy na łamach mojanorwegia.pl wyjątkową książkę, która z pewnością poruszy serca wielu Polaków mieszkających nad fiordami – "Stąd i Stamtąd" autorstwa Ewy Daneli Burdon. Jest to niezwykle osobista, pełna emocji i nieocenzurowana opowieść, która w intrygujący sposób łączy polskie i norweskie doświadczenia, będąc idealną lekturą dla naszej społeczności.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Kancelaria odszkodowawcza w Oslo

Ogłoszenia MojaNorwegia

Czym jest "Stąd i Stamtąd"?

Książka Ewy Daneli Burdon to fascynująca, momentami dramatyczna, a innym razem inspirująca podróż przez życie. Autorka, której krew jest mieszanką polskiej anarchii, niemieckiej dyscypliny i francuskiej arogancji, osiadła w Norwegii na ponad 40 lat i to właśnie tam, nad fiordami, rozgrywa się duża część jej historii.

Jak sama zapowiada we wstępie, czytelnik staje się świadkiem jej "spadania od bohatera do zera i żmudnej drogi powrotnej od zera do…?". Nie jest to typowa, wygładzona biografia. To szczery zapis walki, sukcesów i porażek, który czerpie inspirację z pierwszych zdań kreślonych w turkusowym pamiętniku cztery dekady temu przez zagubioną, ale pełną nadziei Ewę.

Książka "Stąd i Stamtąd" dostępna jest również w formie audiobooka, czytanego przez samą Krystynę Czubównę, co dodaje jej dodatkowej głębi i walorów artystycznych.

Fragment książki Ewy Daneli Burdon

Fragment książki Ewy Daneli Burdon Źródło: MojaNorwegia

Ewa Danela Burdon: postać, która inspiruje

Autorka to postać doskonale znana w środowisku polsko-norweskim. Kobieta światowa, władająca wieloma językami, która w Norwegii odnosiła sukcesy. Była m.in. wieloletnią prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej w Oslo (NPCC) oraz współorganizatorką Szczytu Ekonomicznego z udziałem Króla Norwegii, Jego Wysokości Haralda V. Jej działalność charytatywna na rzecz potrzebujących została doceniona Medalem Paula Harrisa.

"Stąd i Stamtąd" to nie tylko opowieść o życiu polskiej emigrantki w Norwegii. To także uniwersalna historia o:
  • poszukiwaniu tożsamości i godzeniu sprzecznych korzeni,
  • odważnych marzeniach i ich realizacji "po swojemu",
  • ważnych relacjach – autorka z dumą wspomina o swoich trzech największych sukcesach: dwóch synach i mężu.

Czy warto sięgnąć po książkę?

Dla Polaków w Norwegii lektura "Stąd i Stamtąd" może być niczym lustro. Historia Ewy Daneli Burdon rezonuje z wyzwaniami, z jakimi mierzy się każdy, kto postanowił zbudować swoje życie z dala od ojczyzny. Mieszanka polskiej wrażliwości i norweskiej rzeczywistości, opisana przez autorkę, może pomóc wielu czytelnikom zrozumieć własną drogę i poczucie przynależności.

Jeżeli poszukujesz autentycznej, głęboko ludzkiej historii, która zainspiruje Cię do refleksji nad własnym życiem i decyzjami, a przy tym oferuje unikalny wgląd w duszę "kontrolowanej anarchistki" – Polki nad fiordami – ta książka jest dla Ciebie.

Zachęcamy do sięgnięcia po "Stąd i Stamtąd" i podzielenia się z nami swoimi wrażeniami! Czy utożsamiasz się z drogą autorki? Daj znać w komentarzu!
Kup książkę
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Opony Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Pedzik transport Stillas utleie As Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.