Zima w Norwegii nie do uratowania? Szokujące ustalenia badaczy
27 października 2025 13:34
W południowej części kraju od lat deszcz coraz częściej zastępuje opady śniegu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Dane wskazują wyraźny trend
Największy norweski lodowiec, Jostedalsbreen, może do końca wieku utracić nawet połowę masy lodowej. W regionach takich jak Finnmark zimy mogą skrócić się o 20–40 dni, a większość opadów będzie występować w formie deszczu.
Konsekwencje dla środowiska i gospodarki
Ośrodki narciarskie, takie jak Bortelid w Agder, już dziś zauważają krótsze i mniej stabilne sezony. Badacze podkreślają, że konieczne są inwestycje w adaptację do nowych warunków klimatycznych.
Raport Norwegia
