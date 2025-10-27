Zagrożenie w centrum Oslo. Skały spadły między blokami mieszkalnymi
27 października 2025 10:59
Osuwiska w Norwegii są często spotykane, jednak rzadko dochodzi do nich w centrum bloków mieszkalnych. Zdjęcie poglądowe; Domena publiczna/Adobe Stock, licencja standardowa
Reakcja służb i sytuacja ewakuowanych
Ekspert z zakresu inżynierii geologicznej wskazuje, że choć teren był częściowo zabezpieczony siatką przeciwodłamkową, to zabezpieczenie nie chroniło przed dużymi blokami skalnymi. W 2021 roku Plan‑ i Bygningsetaten (PBE) już wcześniej ostrzegał o możliwym zagrożeniu w tej skarpie.
Steinras på Carl Berners plass i Oslo - det går fortsatt steinsprang fra raset— VG (@vgnett) October 26, 2025
https://t.co/zpZMFs7zcK
W Oslo nadal jest niebezpiecznie
