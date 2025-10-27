Zagrożenie w centrum Oslo. Skały spadły między blokami mieszkalnymi

Osuwiska w Norwegii są często spotykane, jednak rzadko dochodzi do nich w centrum bloków mieszkalnych. Zdjęcie poglądowe; Domena publiczna/Adobe Stock, licencja standardowa

Na placu Carl Berners w Oslo doszło do osuwiska. W wyniku zdarzenia władze ogrodziły teren i przeprowadziły kontrolę. Eksperci twierdzą, że przyczyny należy szukać w niewystarczających zabezpieczeniach terenu. Ze względów bezpieczeństwa, ewakuowano kilkaset osób.

Osuwisko nastąpiło pomiędzy blokami mieszkalnymi przy Carl Berners Plass. Obszar został oszacowany na około 20 metrów szerokości. W wyniku zdarzenia jeden zaparkowany pojazd został uszkodzony. Służby nie opublikowały doniesień o poszkodowamuch. W kilku miejscach nadal obserwowane są niewielkie ruchy ziemi i odpadanie kamieni.

Reakcja służb i sytuacja ewakuowanych Służby ustawiły barierki i zapewniły całodobowy nadzór nad strefą. Ewakuowani zostali mieszkańcy m.in. akademika. Miasto uruchomiło centrum ewakuacyjne w hotelu Radisson Blu dla osób wymagających pomocy i noclegu. Powrót mieszkańców do budynków nie będzie możliwy w najbliższym czasie, informują służby.



Ekspert z zakresu inżynierii geologicznej wskazuje, że choć teren był częściowo zabezpieczony siatką przeciwodłamkową, to zabezpieczenie nie chroniło przed dużymi blokami skalnymi. W 2021 roku Plan‑ i Bygningsetaten (PBE) już wcześniej ostrzegał o możliwym zagrożeniu w tej skarpie.

W Oslo nadal jest niebezpiecznie Obszar wokół Carl Berners Plass pozostaje wyłączony z użytku. Ewakuowani mieszkańcy oczekują na zakończenie badań geologicznych. Prace nad stabilizacją stoku oraz usunięciem zagroźnych bloków skalnych rozpoczną się w najbliższych dniach. Powrót do normalnego funkcjonowania będzie możliwy dopiero po potwierdzeniu pełnego bezpieczeństwa.

Główne niebezpieczeństwo stanowią ogromne masy skalne, które nadal „wiszą" nad strefą zabudowaną i mogą spaść. Powodów osuwiska nie ustalono. Uwzględniane są czynniki takie jak nasiąknięcie bryły skalnej czy wymywanie gruntu.