Do Norwegii i Polski nadciąga potężny atak zimy? Prognoza pogody zaskakuje
26 października 2025 11:46
Prognozy wskazują, że zima może być "ostrzejsza" niż zwykle. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Gdy cieplejsze masy powietrza przesuwają się w tamten rejon, może dojść do przyspieszonego wzrostu temperatury o kilkadziesiąt stopni w ciągu kilku dni. Taka zmiana wpływa na układ wiatrów wysoko w atmosferze, co z kolei może przełożyć się na warunki pogodowe przy powierzchni.
Zima 2025/2026. Szykuj się na silne mrozy
Mechanizm może doprowadzić do znacznego ochłodzenia w regionach, które zwykle są łagodniejsze zimą. Sytuacja jest znana z wcześniejszych zim, m.in. z okresu 2009–2010, kiedy to wystąpiły bardzo silne mrozy po takim zjawisku.
Temperatura spadnie poniżej normy?
Wszystko może przyczynić się do utrzymania się bardzo zimnych warunków atmosferycznych. W skrajnych przypadkach temperatura może spaść znacznie poniżej normy.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz