  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Do Norwegii i Polski nadciąga potężny atak zimy? Prognoza pogody zaskakuje

Redakcja

26 października 2025 11:46

Do Norwegii i Polski nadciąga potężny atak zimy? Prognoza pogody zaskakuje

Prognozy wskazują, że zima może być "ostrzejsza" niż zwykle. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Najnowsze dane meteorologiczne wskazują, że zjawisko znane jako „nagłe ogrzanie stratosfery” może przynieść wyjątkowo mroźną zimę w północnej Europie. W wyniku zmiany warunków w stratosferze możliwe jest zaburzenie normalnego przepływu powietrza i pojawienie się silnych fal zimna. Eksperci przypominają, że choć na pierwszy rzut oka zjawisko wygląda na „ciepłe”, skutki są zazwyczaj zupełnie odwrotne. W Polsce i krajach skandynawskich mogą wystąpić długotrwałe okresy z niskimi temperaturami.
Zjawisko polega na tym, że w krótkim czasie w stratosferze nad obszarem polarnym dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. W normalnych warunkach powietrze w stratosferze nad regionami polarnymi zimą jest wyjątkowo zimne, ponieważ dociera tam niewiele promieniowania słonecznego.

Gdy cieplejsze masy powietrza przesuwają się w tamten rejon, może dojść do przyspieszonego wzrostu temperatury o kilkadziesiąt stopni w ciągu kilku dni. Taka zmiana wpływa na układ wiatrów wysoko w atmosferze, co z kolei może przełożyć się na warunki pogodowe przy powierzchni.
Biała zima zawitała do Norwegii. Krajobraz jak z bajki

Zima 2025/2026. Szykuj się na silne mrozy

Kiedy w stratosferze następuje „złamanie” wiru polarnego – czyli głównej struktury wiatrów wokół bieguna – dochodzi do osłabienia przepływu powietrza z zachodu na wschód i czasem zmiany kierunku wiatru. W rezultacie zamiast łagodnych i wilgotnych mas powietrza znad oceanu pojawia się zimne i suche powietrze napływające ze wschodu.

Mechanizm może doprowadzić do znacznego ochłodzenia w regionach, które zwykle są łagodniejsze zimą. Sytuacja jest znana z wcześniejszych zim, m.in. z okresu 2009–2010, kiedy to wystąpiły bardzo silne mrozy po takim zjawisku.
Zjawisko może dosięgnąć Skandynawii, jak i m.in. Polski.

Zjawisko może dosięgnąć Skandynawii, jak i m.in. Polski.Fot. Pexels

Temperatura spadnie poniżej normy?

Choć nagłe ogrzanie stratosfery samo w sobie brzmi jak zapowiedź cieplejszej zimy, jego efektem może być dokładnie odwrotna sytuacja: zanim masy powietrza zaczynają przemieszczać się ku powierzchni, upływa czasem kilka tygodni. W tym czasie nad danym obszarem może utworzyć się blokujące wysokie ciśnienie — czyli długotrwały obszar „zastoju” pogodowego.

Wszystko może przyczynić się do utrzymania się bardzo zimnych warunków atmosferycznych. W skrajnych przypadkach temperatura może spaść znacznie poniżej normy.
