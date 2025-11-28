Zaproszenie po 200 latach. Norweska gmina wysyła sygnał w stronę USA
28 listopada 2025 09:04
Film ma na celu zachęcenie potomków norweskich migrantów do powrotu do Norwegii. Fot. fotolia.pl - royalty free
Grøndal prowadzi firmę Bygdeliv, której celem jest zachęcanie ludzi do wyprowadzki z miast na wieś. Jak podkreśla, wraz z żoną odnalazł tu życie, o jakim od dawna marzył.
Inspiracja historią emigracji do USA
Do projektu dołączyli reżyser Ragnhild Lund oraz filmowiec Jørn Nyseth Ranum. Cała trójka podkreśla, że w obecnych, nieprzewidywalnych czasach nawet takie inicjatywy mogą zakończyć się sukcesem. Twórcy zwracają uwagę, że część Amerykanów rozważa przeprowadzkę z powodu napiętej sytuacji politycznej w swoim kraju.
Humor i lokalny klimat jako magnes
Materiał ma być gotowy na początku grudnia. Celem jest dotarcie do norskamerikanów poprzez media społecznościowe i grupy zrzeszające potomków Norwegów. Ranum i Grøndal liczą, że film pozostanie widzom w pamięci i wyróżni się na tle innych nagrań.
Film ma pokazać zarówno codzienność górskiej gminy, jak i jej charakterystyczny humor.Fot. stock.adobe.com/standardowa
Wsparcie organizacji i lokalnych władz
Twórcy mają nadzieję, że nagranie zacznie krążyć w licznych grupach internetowych, gromadzących nawet kilkaset tysięcy osób. Według Grøndala to właśnie tam może pojawić się zainteresowanie życiem w norweskiej gminie. Wsparcie finansowe dla projektu zadeklarowała również gmina Vang.
Zaangażowanie burmistrz i mieszkańców
Takie działania zwiększają rozpoznawalność Vang i mogą zachęcić do bliższego poznania regionu. Burmistrz zaznacza, że każdy, kto zdecyduje się na przeprowadzkę, zostanie ciepło przyjęty. Dodaje, że projekt filmowy jest przykładem zaangażowania, które realnie wspiera rozwój gminy.
Wśród mieszkańców Vang rośnie ciekawość, czy projekt sprowadzi nowych przybyszów.Fot. adobe stock/ licencja standardowa (zdjęcie podglądowe)
Możliwe powroty zza oceanu
Wśród mieszkańców widać oczekiwanie na reakcje ze strony odbiorców w USA i Kanadzie. Jeśli projekt dotrze do właściwych osób, Vang może stać się miejscem pierwszych powrotów zza oceanu inspirowanych współczesną, odwróconą historią migracji.
