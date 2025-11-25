Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Polityka

Polska i Norwegia łączą siły. Powstaną systemy, które zmienią układ sił w regionie

Redakcja

25 listopada 2025 14:22

Kopiuj link
Polska i Norwegia łączą siły. Powstaną systemy, które zmienią układ sił w regionie

Norweski Kongsberg rozszerza działalność w Polsce, koncentrując się na nowoczesnych technologiach obronnych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweski koncern Kongsberg zapowiada inwestycje na Pomorzu. Projekt wpisuje się w szerszy plan budowy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego, w którym Polska ma odgrywać centralną rolę.

