Polska i Norwegia łączą siły. Powstaną systemy, które zmienią układ sił w regionie

Norweski Kongsberg rozszerza działalność w Polsce, koncentrując się na nowoczesnych technologiach obronnych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweski koncern Kongsberg zapowiada inwestycje na Pomorzu. Projekt wpisuje się w szerszy plan budowy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego, w którym Polska ma odgrywać centralną rolę.

Kongsberg ogłosił rozpoczęcie współpracy przemysłowej z Polską w dwóch głównych obszarach. Pierwszy dotyczy produkcji wież bezzałogowych MCT-30 i systemów zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Drugi obejmuje uruchomienie linii produkcyjnej ukraińskich bezzałogowych pojazdów nawodnych Seawolf.



Wstępne plany przewidują inwestycje na poziomie 250 mln zł, które w kolejnych etapach mogą wzrosnąć do 1 mld zł. Nowe zakłady mają powstać na terenie powiatu słupskiego oraz wejherowskiego, w tym w Rumi.

Współpraca z polskim sektorem zbrojeniowym Wybór obszarów współpracy wynika z podpisanego niedawno porozumienia Kongsberga z firmą Advanced Protection Systems z Gdyni. Rosnące zapotrzebowanie na systemy antydronowe sprzyja integracji tych rozwiązań z modułami uzbrojenia w projektach międzynarodowych. Polska i Norwegia planują wspólne zakupy sprzętu, także na potrzeby innych państw europejskich, co wpisuje się w założenia instrumentu SAFE.



Produkcja systemów morskich umożliwi zacieśnienie współpracy z przemysłem ukraińskim i ulokowanie jej w strukturach UE. Działania te mają wzmacniać europejski potencjał obronny i zdolność reagowania na nowe zagrożenia.

Zapotrzebowanie na technologie antydronowe rośnie w całej Europie.Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)

Zielony Okręg Przemysłowy Inwestycje wpisują się w rozwój Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia", obejmującego technologie wojskowe oraz nowoczesną energetykę. Przewiduje powstanie zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, tworzonej przy aktywnym udziale samorządów lokalnych.



Autorem projektu jest doradca MON Maciej Samsonowicz, a Kaszubia ma być pierwszym z czterech planowanych okręgów. Z koncepcją powiązano również „Pakt dla bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe". Dokument zakłada inwestycje w infrastrukturę przystosowaną do mobilności wojskowej i ochrony infrastruktury krytycznej, w tym systemów antydronowych.

Silniejsza współpraca w regionie Morza Bałtyckiego staje się faktem. Podczas konferencji „Kaszubia - Zielony Okręg Przemysłowy” w #Słupsk wspólnie z partnerami z Norwegii podpisaliśmy Deklarację Bałtycką - konkretne wzmocnienie współpracy obronnej i odpowiedź na rosnące… pic.twitter.com/71ZMek702C — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2025

Bałtycka współpraca państw regionu Działania Polski i Norwegii wpisują się w inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Norwegia dołączy do deklaracji dotyczącej ochrony w regionie, podpisanej w czerwcu przez państwa NATO leżące nad Bałtykiem.



Rozpoczną się także prace nad Doktryną Bałtycką, której celem jest stworzenie makroregionu gospodarczego opartego na odpornej infrastrukturze oraz współpracy obronnej. Ma wspierać rozwój gospodarczy, poprawę logistyki i zwiększenie zdolności obronnych państw regionu. Polska, będąca inicjatorem czerwcowej deklaracji, wzmacnia tym samym swoją pozycję w strukturach europejskich i transatlantyckich.

Nowe inwestycje i inicjatywy tworzą przestrzeń do pogłębiania współpracy przemysłowej i wojskowej państw regionu. Dzięki nim Pomorze może rozwijać technologie o strategicznym znaczeniu, a jednocześnie budować własny potencjał w ramach systemu bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.