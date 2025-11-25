Polska i Norwegia łączą siły. Powstaną systemy, które zmienią układ sił w regionie
25 listopada 2025 14:22
Norweski Kongsberg rozszerza działalność w Polsce, koncentrując się na nowoczesnych technologiach obronnych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wstępne plany przewidują inwestycje na poziomie 250 mln zł, które w kolejnych etapach mogą wzrosnąć do 1 mld zł. Nowe zakłady mają powstać na terenie powiatu słupskiego oraz wejherowskiego, w tym w Rumi.
Współpraca z polskim sektorem zbrojeniowym
Produkcja systemów morskich umożliwi zacieśnienie współpracy z przemysłem ukraińskim i ulokowanie jej w strukturach UE. Działania te mają wzmacniać europejski potencjał obronny i zdolność reagowania na nowe zagrożenia.
Zapotrzebowanie na technologie antydronowe rośnie w całej Europie.Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)
Zielony Okręg Przemysłowy
Autorem projektu jest doradca MON Maciej Samsonowicz, a Kaszubia ma być pierwszym z czterech planowanych okręgów. Z koncepcją powiązano również „Pakt dla bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe". Dokument zakłada inwestycje w infrastrukturę przystosowaną do mobilności wojskowej i ochrony infrastruktury krytycznej, w tym systemów antydronowych.
Silniejsza współpraca w regionie Morza Bałtyckiego staje się faktem. Podczas konferencji „Kaszubia - Zielony Okręg Przemysłowy” w #Słupsk wspólnie z partnerami z Norwegii podpisaliśmy Deklarację Bałtycką - konkretne wzmocnienie współpracy obronnej i odpowiedź na rosnące… pic.twitter.com/71ZMek702C— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2025
Bałtycka współpraca państw regionu
Rozpoczną się także prace nad Doktryną Bałtycką, której celem jest stworzenie makroregionu gospodarczego opartego na odpornej infrastrukturze oraz współpracy obronnej. Ma wspierać rozwój gospodarczy, poprawę logistyki i zwiększenie zdolności obronnych państw regionu. Polska, będąca inicjatorem czerwcowej deklaracji, wzmacnia tym samym swoją pozycję w strukturach europejskich i transatlantyckich.
