Większy ruch równa się wzmożone kontrole drogówki. Tego lata więcej patroli na drogach

W te wakacje bezpieczeństwo na drogach to priorytet dla UP. - W najbliższych tygodniach skupimy się szczególnie na kontrolowaniu prędkości, z jaką jadą kierowcy, a także na tym, czy zachowują dostateczną uwagę za kierownicą - przyznał szef policji drogowej, Steven Hasseldal, w rozmowie z serwisem dinside.

Od poniedziałku wzmożone kontrole

W 28 tygodniu policja drogowa ponownie rusza także z akcją Zielone drogi (Grønne Veger). W tym czasie będzie szczególnie kontrolować trzeźwość wśród kierowców, stosowanie się przez nich do ograniczeń prędkości na drodze, a także prawidłową jazdę w ruchu ulicznym.



Poniżej: Na początku czerwca podczas akcji Zielone drogi policjanci zarejestrowali 3 395 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. To wzrost o 23 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2019. 51 kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu. To o 8 mniej w porównaniu do ubiegłego roku.