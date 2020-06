Unikaj podróży samochodem tego dnia, jeśli nie chcesz stać w korkach

Wyrusz w sobotę rano

Dane zebrane przez Response pokazują, że najmniejszy ruch na drogach panuje w soboty przed godziną 10 i po godz. 16. Soboty to także dzień, w którym płynność jazdy jest najlepsza, czytamy w komunikacie. Podróż można także rozpocząć w niedzielę - w ten dzień na drogach panuje co prawda duży ruch, jednak rozkłada się on równomiernie w ciągu całego dnia, jak i wieczorem. - Niedziela to dzień, w którym samochody mają najwyższą średnią prędkość. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że sklepy i centra handlowe są zamknięte, a dużą część ruchu generują samochody jadące ze stale rosnącą prędkością - wyjaśnia Skovly.



Jeżeli ktoś nie może wyruszyć w drogę w weekend, dane Response pokazują, że niewielki ruch na drogach panuje też we wtorki i środy.