Norwegowie przekraczają dozwoloną prędkość. Wzrosła liczba odebranych praw jazdy

Norweska policja może odebrać prawo jazdy na czas od 3 do ponad 36 miesięcy. Długość kary jest uzależniona od przekroczonej prędkości w poszczególnych strefach, które dzielą się na takie z dozwoloną prędkością jazdy od 30 do 130 km/h.Kierowca, który będzie jechał z prędkością 70 km/h w strefie z ograniczeniem do 30 km/h, może stracić prawo jazdy na czas od 9 do 12 miesięcy. Jeśli z taką samą prędkością ktoś będzie prowadził auto będzie w strefie z ograniczeniem do 40 km/h, policja może odebrać prowadzącemu samochód dokument na czas od 3 miesięcy do pół roku. W niemal każdym przypadku rażącego przekroczenia prędkości najwyższą karą jest utrata prawa jazdy na ponad 3 lata. Wyjątkiem jest strefa z ograniczeniem prędkości jazdy do 40 km/h, w której po przekroczeniu dozwolonej prędkości o ponad 110 km/h można stracić uprawnienia na nieco krócej, bo ponad 33 miesiące.Szczegółowe informacje dotyczące tego, na jak długo można stracić uprawnienia kierowcy znajdują się tutaj