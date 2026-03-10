Zaskakujące wieści o inflacji w Norwegii. Co zrobi Norges Bank?
10 marca 2026 14:28
Inflacja w Norwegii w styczniu 2026 r. wyniosła 3,6 proc. rok do roku, wyraźnie powyżej wcześniejszych prognoz. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Energia i żywność obniżyły tempo inflacji
Słabiej rosły także ceny żywności. Od stycznia do lutego zwiększyły się o 0,9 proc. Rok wcześniej wzrost w tym okresie wyniósł 2,1 proc. W rezultacie roczna dynamika cen żywności spadła drugi miesiąc z rzędu. Według SSB jest to najniższy wzrost cen żywności od niemal czterech lat.
Transport i towary trwałe z niższą dynamiką cen
Spadki odnotowano również w niektórych towarach trwałych. Ceny mebli i wyposażenia wnętrz zmniejszyły się o 0,7 proc. w skali miesiąca. W ujęciu rocznym były o 0,7 proc. niższe. Spadły także ceny paliw. Benzyna potaniała o 3,2 proc., a diesel o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Wojsko izraelskie miało użyć w Libanie zakazanej broni. „Śmierć lub okrutne obrażenia”
Chciał zmienić reżim na swojego człowieka a tymczasem Mojtaba Chamenei – drugi syn zmarłego najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego został wybrany na przywódcę.