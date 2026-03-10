Zaskakujące wieści o inflacji w Norwegii. Co zrobi Norges Bank?

Inflacja w Norwegii w styczniu 2026 r. wyniosła 3,6 proc. rok do roku, wyraźnie powyżej wcześniejszych prognoz. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Inflacja w Norwegii wyhamowała. W lutym 2026 r. wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Spowolnienie nastąpiło po wysokim odczycie inflacji w styczniu.

Konsumenci w Norwegii płacili w lutym średnio o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. To o 0,9 punktu proc. mniej niż w styczniu. Inflacja bazowa (CPI-JAE) wyniosła 3,0 proc. Spadek tempa wzrostu cen był związany m.in. z energią, żywnością, meblami i transportem.

Energia i żywność obniżyły tempo inflacji Największy wpływ na spadek dynamiki cen miała energia. Ceny prądu wraz z opłatami sieciowymi wzrosły w lutym o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca. Rok wcześniej wzrost w tym samym okresie wyniósł 12,6 proc. W efekcie roczna dynamika cen energii wyraźnie spadła. W lutym ceny energii były o 1,8 proc. niższe niż rok wcześniej.



Słabiej rosły także ceny żywności. Od stycznia do lutego zwiększyły się o 0,9 proc. Rok wcześniej wzrost w tym okresie wyniósł 2,1 proc. W rezultacie roczna dynamika cen żywności spadła drugi miesiąc z rzędu. Według SSB jest to najniższy wzrost cen żywności od niemal czterech lat.

Wysoka inflacja zwiększa także koszty kredytów hipotecznych.Fot. stock.adobe.com/standardowa/paffy

Transport i towary trwałe z niższą dynamiką cen Na spowolnienie inflacji wpłynęły także ceny transportu. Dotyczyło to transportu lotniczego, morskiego i drogowego. Ceny wzrosły w lutym w porównaniu z styczniem, ale mniej niż rok wcześniej. To ograniczyło roczną dynamikę cen w tej kategorii.



Spadki odnotowano również w niektórych towarach trwałych. Ceny mebli i wyposażenia wnętrz zmniejszyły się o 0,7 proc. w skali miesiąca. W ujęciu rocznym były o 0,7 proc. niższe. Spadły także ceny paliw. Benzyna potaniała o 3,2 proc., a diesel o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca.

Jednocześnie część kategorii nadal utrzymuje presję inflacyjną. W lutym rosły m.in. ceny odzieży, czynszów oraz sprzętu informacyjno-komunikacyjnego. Czynsze były o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wskaźnik CPI wzrósł o 0,6 proc. między styczniem a lutym. Kolejna decyzja dotycząca stóp procentowych w Norwegii zaplanowana jest na 26 marca.