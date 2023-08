Na granicy z Rosją stanie nowy płot. Wszystko przez niesforne renifery

Urząd ds. Rolnictwa modernizuje oraz stawia nowe elementy płotu na granicy z Rosją. 150-kilometrowe umocnienie ma powstrzymać renifery przed przechodzeniem za granicę obcego państwa. Wcześniej Rosjanie oskarżyli norweskie zwierzęta o zniszczenie roślinności w Parku Narodowym Pasvik.

Nowe ogrodzenie o długości siedmiu kilometrów stanie na granicy z Federacją Rosyjską do 1 października. Kontrakt opiewający na 3,7 mln NOK dotyczyć będzie renowacji odcinku pomiędzy Storskog i Hamborgvatnet. Pozostałe elementy 150-kilometrowego płotu nie wymagają naprawy. Jak informuje Urząd ds. Rolnictwa, prace należą do wyjątkowo trudnych. – Monterzy muszą przez cały czas przebywać po norweskiej stronie granicy, gdy pracują przy wznoszeniu płotu, co czyni tę pracę wyjątkowo wymagającą – skomentował Magnar Evertsen, odpowiadający w instytucji za gospodarowanie zasobami reniferów.