Tańsze loty, cyfrowi seniorzy i... sarkofag dla króla: plan budżetowy Norwegii na 2025 rok

W najnowszej propozycji budżetu państwa na 2025 rok rząd Norwegii proponuje kilka posunięć, które mogą mieć bezpośredni wpływ na portfele większości obywateli. Oto niektóre istotne pomysły z ogłoszonego 7 października projektu norweskiej ustawy budżetowej.

Chociaż wieść, że całkowite podatki od benzyny wzrosną w przyszłym roku o 7 øre, może nie brzmieć zbyt optymistycznie dla kierowców, to jednak skok ma wynieść 0,95 proc., czyli mniej niż ogólna podwyżka cen. Jednocześnie władze obniżają podatek od ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych i dostawczych. Spada on o 1,22 korony dziennie, co oznacza 445 koron w ciągu roku.

Benefity dla pracowników i użytkowników prądu W 2025 obniżony zostanie także podatek od pasażerów lotniczych, co przełoży się na tańsze bilety. Niska stawka ma dotyczyć wszystkich podróży po Norwegii i Europie. Obecnie wynosi 85 koron za pasażera, natomiast w przyszłym roku rząd proponuje obniżenie tej kwoty do 60 koron.

Szacuje się, że w 2025 roku ogólny wzrost cen w Norwegii wyniesie 3 proc., ale by złagodzić ten efekt, w przyszłym roku obniżony zostanie podatek VAT na wodę i ścieki z 25 do 15 proc.

Dopłata do prądu dla gospodarstw domowych będzie kontynuowana. Minister finansów ogłosił to w Stortingu już w marcu. Rząd zapowiedział także kontynuację porozumień w sprawie stałych cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw.

Pracownicy sklepów będą mogli robić więcej zakupów we własnym miejscu pracy, bez konieczności płacenia za to podatku. Według ministra finansów rząd proponuje podniesienie limitu zniżek pracowniczych – z dzisiejszych 8 do 10 tys. koron w 2025 r. – pisze FriFagbevegelse.

Zwiększy się też odliczenie kwot za dojazdy do pracy – o 300 koron, do 15 250 koron. Górny limit ma się zmienić z 97 tys. do 100 880 koron, a stawka za przebieg z 1,76 do 1,83 koron.

Bycie rodziną nie wystarczy Samotni rodzice w wieku powyżej 60 lat nie będą już uprawnieni do łączenia rodzin z dorosłymi dziećmi w Norwegii. Otrzymują oni obecnie pozwolenie na pobyt w ramach imigracji rodzinnej na podstawie specjalnego przepisu Ustawy o imigracji.

– Podstawową zasadą musi być to, że rodziny mogą się utrzymać, jeśli przybędą w celu imigracji rodzinnej. Propozycja ta jest zgodna z praktyką kilku innych krajów i pomoże ograniczyć imigrację z grupy, która stanowi dodatkowe obciążenie dla i tak już obciążonego systemu opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi – mówi minister sprawiedliwości i Emilie Enger Mehl cytowana w komunikacie prasowym.

Samotni, starsi rodzice nadal będą mogli ubiegać się o wizę turystyczną na 90 dni lub o zezwolenie na pobyt do dziewięciu miesięcy, aby móc odwiedzać dorosłe dzieci w Norwegii.

Internet nie tylko dla młodych Aby zwiększyć kompetencje cyfrowe osób starszych, rząd sugeruje zwiększenie dotacji dla Seniornett o 1,6 mln koron. Propozycja przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonego przez rząd celu, zgodnie z którym do 2030 r. 95 proc. populacji powinno posiadać podstawowe umiejętności w zakresie digitalizacji, czyli chociażby poruszania się po internecie.

– Każdy musi mieć możliwość uczestniczenia w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego musimy teraz zwiększać kompetencje osób starszych – mówi minister cyfryzacji i administracji Karianne Tung.

W związku z tym władze proponują zwiększenie dotacji operacyjnej na rzecz organizacji pozarządowej Seniornett o 1,6 mln koron w 2025 r., do łącznej kwoty 5 mln. Zwiększone przydziały przyczynią się do zapewnienia lepszej oferty poradnictwa dla osób starszych, które mają trudności z korzystaniem z nowych technologii, pisze rząd w komunikacie prasowym. Seniornett to niezależna organizacja non-profit, która działa na rzecz wzmacniania kompetencji cyfrowych wśród osób starszych poprzez szkolenia i działania informacyjne.

Dość kolejnym atakom Zapobieganie ekstremizmowi stanowi jeden z priorytetów w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. Na ten cel przewidziano kwotę 15 mln koron.

– W ostatnich latach byliśmy narażeni na trzy ataki terrorystyczne w Norwegii, które miały poważne długoterminowe konsekwencje dla poszczególnych osób i naszego społeczeństwa. Zrobimy wszystko, aby taka sytuacja się nie powtórzyła – mówi Lubna Jaffery, minister kultury i równości, cytowana w notatce prasowej resortu.

Część pieniędzy trafia m.in. na programy „Dotacja na działania przeciw rasizmowi, dyskryminacji i mowie nienawiści” oraz „Stop mowie nienawiści”. Rząd zapowiada także, że wiosną zostanie przedstawiony raport na temat przeciwdziałania ekstremizmowi.

Oprócz 15 milionów rząd przekaże 3,5 miliona Grupie Wsparcia 25 Czerwca, która powstała po strzelaninie w centrum Oslo w 2022 roku. Rząd uważa, że ​​wsparcie pomoże w kontynuowaniu rozmowy o tym, czym może być ekstremizm, i do czego może to doprowadzić.

– Osoby dotknięte terroryzmem i ekstremizmem odgrywają w tych rozmowach absolutnie kluczową rolę – dodaje Jaffery.

Król w piramidzie? W ramach ogłoszenia w sprawie planów budżetowych również Pałac Królewski ujawnił, że z państwowych pieniędzy zostanie ufundowany… designerski sarkofag dla pary monarchów. W propozycji rządu uwzględniono przeznaczenie na ten cel 20 mln koron.

„Podobnie jak w przypadku króla Haakona VII i królowej Maud, króla Olafa V i księżnej koronnej Märthy, sarkofag ma służyć jako miejsce spoczynku Jego Królewskiej Mości Króla i Jej Królewskiej Mości Królowej w królewskiej kaplicy grobowej przy Twierdzy Akershus” – pisze dom królewski.

Jak poinformował Pałac, dwór królewski w porozumieniu i współpracy z parą królewską rozpoczął prace nad wykonaniem sarkofagu zgodnie z tradycją. Na partnera architektonicznego wybrano biuro Snøhetta.

Według Store Norske Leksikon sarkofag to „trumna o charakterze monumentalnym”. Sarkofagi znane są z wielu krajów i epok historycznych. Przeznaczone są głównie dla osób zajmujących wysoką pozycję w społeczeństwie, do którego należą. Dlatego często umieszcza się je w specjalnych budynkach, na przykład w piramidzie, mauzoleum, kościele lub zamku”.

