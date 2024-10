Technologia w służbie seniorom. Dron dostarczy obiad i zakupy

Drony mają przyczynić się do rozwoju usług domowych, jak i działań ratunkowych. Fot. Olav Heggø, materiały prasowe Ministerstwa Transportu (zdjęcie poglądowe)

Pierwszy raz w Norwegii przeprowadzana jest długoterminowa, systematyczna próba dostarczania żywności dronami. Odbiorcami nowatorskiego rozwiązania będą seniorzy.

Projekt, realizowany w ramach inicjatywy Green Flyway 2.0, ma na celu zbadanie, czy technologia dronów może przyczynić się do poprawy jakości usług opieki domowej. Testy potrwają od 1 października do 1 grudnia i obejmą dostarczanie posiłków oraz innych produktów. W ramach projektu drony będą dostarczać obiady mieszkańcom Røros, którzy zazwyczaj otrzymywali posiłki transportowane samochodami. Dzięki temu rozwiązaniu opiekunowie zyskają więcej czasu na świadczenie wsparcia zdrowotnego i opiekuńczego. Testy mają również na celu zbadanie efektywności dronów w trudnych, zimowych warunkach klimatycznych. Uczestnikami eksperymentu są również inne grupy – właściciele domków letniskowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, z którymi zawarto wcześniej umowy o dostawy. Drony będą dostarczać posiłki w wyznaczone dni

Projekt Green Flyway 2.0, realizowany we współpracy z gminą Røros, ma również szerszy kontekst. Ma on na celu rozwijanie innowacyjnych rozwiązań transportowych, takich jak drony, autonomiczne statki powietrzne i samoloty elektryczne. Testy dronów w sektorze zdrowia i opieki domowej są tylko jednym z elementów szerszego planu, który obejmuje budowę zielonych lotnisk oraz wzmocnienie infrastruktury przyjaznej środowisku. Inicjatywa ta może przynieść regionowi rozgłos jako międzynarodowej areny testowej dla nowoczesnych technologii transportowych.

Na zdjęciu: osoby zaangażowane w projekt wraz z dronem przeznaczonym do dostarczania żywności.Fot. Endre Sandbakken, Rørosregionen Næringshage

Inicjatorzy wierzą, że testy dostaw dronami mogą nie tylko zmienić przyszłość opieki nad seniorami, ale również przyczynić się do poprawy wydajności służb ratunkowych. Nowa technologia stwarza szansę na szybsze dotarcie do miejsc wypadków. To jest szczególnie ważne w trudnych warunkach klimatycznych, jakie panują w regionie.